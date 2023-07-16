Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі відзначилася цікавою прикрасою (фото)
Дружина майбутнього короля Великої Британії віддає перевагу біжутерії вітчизняних брендів, роблячи чудову рекламу компаніям.
Принцеса Уельська Кейт любить доповнювати свої ансамблі прикрасами і знає в них толк. Вона часто з'являється на державних заходах у коштовностях з королівської скарбниці, вдягає діаманти і перли на зустрічі та червоні доріжки. Однак не гребує Кейт і дешевшими прикрасами, з'являючись іноді на публіці в сережках або браслетах демократичних брендів. Так, наприклад, вона вчинила, коли прибула на фінал жіночого одиночного розряду на Вімблдонському турнірі між Маркетою Вондроушовою з Чехії та Унс Джабір з Тунісу, пише Hello.
Кетрін вибрала елегантну пастельно-зелену сукню-міді від бренду Self Portrait за доларів. Виріб з короткими рукавами і зшитим на замовлення верхом з букле доповнював шифонову спідницю-міді зі складками і поясом, що підкреслювала фігуру. Вбрання перегукувалося з її м'ятно-зеленим блейзером і білою спідницею зі складками, які вона носила раніше на турнірі.
Образ доповнювали бант турніру, бежеві замшеві туфлі та сумочка в тон взуття.
Увагу модних оглядачів і численних шанувальників привернув браслет дружини майбутнього короля. Вона вибрала аквамариново-золоту прикрасу від британського бренду Halcyon Days, який коштує 150 фунтів стерлінгів, що, за королівськими мірками, зовсім недорого.
"Наш браслет Salamander Torque виготовлений з латуні з покриттям з 18-каратного золота і може бути стиснутий для ідеальної підгонки. Він призначений як для поєднання з іншими прикрасами, так і для носіння поодинці", — йдеться в описі товару.
Кейт давно є прихильницею тенісу, тому не дивно, що вона – покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу.
Повертаючись до прикраси герцогині Кембриджської і Корнуольської, журналісти зазначають, що бренд Halcyon Days був заснований 1950 року з метою демонстрації антикварних подарунків. Наприкінці XVIII століття емаль на міді була процвітаючим видом мистецтва. Однак до 1830-х років він майже зник, а до 1950 року техніка була обмежена функціональними предметами, такими як каструлі. Бренд взявся відродити це мистецтво і успішно займається цим з 1970-их років. Сьогодні Halcyon Days є однією з 14 компаній у світі, що володіють усіма трьома королівськими ордерами, і єдиним постачальником предметів мистецтва для королівської сім'ї.
Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям несподівано з'явилися з дітьми на авіашоу.