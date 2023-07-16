Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі відзначилася цікавою прикрасою (фото)

Дружина майбутнього короля Великої Британії віддає перевагу біжутерії вітчизняних брендів, роблячи чудову рекламу компаніям.

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Принцеса Уельська Кейт любить доповнювати свої ансамблі прикрасами і знає в них толк. Вона часто з'являється на державних заходах у коштовностях з королівської скарбниці, вдягає діаманти і перли на зустрічі та червоні доріжки. Однак не гребує Кейт і дешевшими прикрасами, з'являючись іноді на публіці в сережках або браслетах демократичних брендів. Так, наприклад, вона вчинила, коли прибула на фінал жіночого одиночного розряду на Вімблдонському турнірі між Маркетою Вондроушовою з Чехії та Унс Джабір з Тунісу, пише Hello.

Кетрін вибрала елегантну пастельно-зелену сукню-міді від бренду Self Portrait за доларів. Виріб з короткими рукавами і зшитим на замовлення верхом з букле доповнював шифонову спідницю-міді зі складками і поясом, що підкреслювала фігуру. Вбрання перегукувалося з її м'ятно-зеленим блейзером і білою спідницею зі складками, які вона носила раніше на турнірі.

Образ доповнювали бант турніру, бежеві замшеві туфлі та сумочка в тон взуття.

Увагу модних оглядачів і численних шанувальників привернув браслет дружини майбутнього короля. Вона вибрала аквамариново-золоту прикрасу від британського бренду Halcyon Days, який коштує 150 фунтів стерлінгів, що, за королівськими мірками, зовсім недорого.

"Наш браслет Salamander Torque виготовлений з латуні з покриттям з 18-каратного золота і може бути стиснутий для ідеальної підгонки. Він призначений як для поєднання з іншими прикрасами, так і для носіння поодинці", — йдеться в описі товару.

Принцеса Вельська мала бездоганний вигляд у лаймовому вбранні Фото: Getty

Кейт давно є прихильницею тенісу, тому не дивно, що вона – покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу.

Повертаючись до прикраси герцогині Кембриджської і Корнуольської, журналісти зазначають, що бренд Halcyon Days був заснований 1950 року з метою демонстрації антикварних подарунків. Наприкінці XVIII століття емаль на міді була процвітаючим видом мистецтва. Однак до 1830-х років він майже зник, а до 1950 року техніка була обмежена функціональними предметами, такими як каструлі. Бренд взявся відродити це мистецтво і успішно займається цим з 1970-их років. Сьогодні Halcyon Days є однією з 14 компаній у світі, що володіють усіма трьома королівськими ордерами, і єдиним постачальником предметів мистецтва для королівської сім'ї.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям несподівано з'явилися з дітьми на авіашоу.