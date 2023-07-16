Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире отметилась интересным украшением (фото)

Жена будущего короля Великобритании отдает предпочтение бижутерии отечественных брендов, делая отличную рекламу компаниям.

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Принцесса Уэльская Кейт любит дополнять свои ансамбли украшениями и знает в них толк. Она часто появляется на государственных мероприятиях в драгоценностях из королевской сокровищницы, надевает бриллианты и жемчуг на встречи и красные дорожки. Однако не брезгует Кейт и более дешевыми урашениями, появляясь иногда на публике в серьгах или браслетах демократичных брендов. Так, например, она поступила, когда прибыла на финал женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире между Маркетой Вондроушовой из Чехии и Унс Джабир из Туниса, пишет Hello.

Кэтрин выбрала элегантное пастельно-зеленое платье-миди от бренда Self Portrait за долларов. Изделие с короткими рукавами и сшитым на заказ верхом из букле дополняло подчеркивающую фигуру шифоновую юбку-миди со складками и поясом. Наряд перекликался с ее мятно-зеленым блейзером и белой юбкой со складками, которые она носила ранее на турнире.

Образ дополняли бант турнира, бежевые туфли и сумочка в тон обуви.

Внимание модных обозревателей и многочисленных поклонников привлек браслет жены будущего короля. Она выбрала аквамариново-золотое украшение от британского бренда Halcyon Days, который стоит 150 фунтов стерлингов, что, по королевским меркам, совсем недорого.

"Наш браслет Salamander Torque изготовлен из латуни с покрытием из 18-каратного золота и может быть сжат для идеальной подгонки. Он предназначен как для сочетания с другими украшениями, так и для ношения в одиночку", – говорится в описании товара.

Принцесса Уэльская выглядела безупречно в лаймовом наряде Фото: Getty

Кейт давно является поклонницей тенниса, поэтому неудивительно, что она покровительствует Всеанглийскому клубу лаун-тенниса.

Возвращаясь к украшению герцогини Кэмбриджской и Корнуолльской, журналисты отмечают, что бренд Halcyon Days был основан в 1950 году с целью демонстрации антикварных подарков. В конце XVIII века эмаль на меди была процветающим видом искусства. Однако к 1830-м годам он почти исчез, а к 1950 году техника была ограничена функциональными предметами, такими как кастрюли. Бренд взялся возродить это искусство и успешно занимается этим с 1970-ых годов. Сегодня Halcyon Days является одной из 14 компаний в мире, обладающих всеми тремя королевскими ордерами, и единственным поставщиком предметов искусства для королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно появились с детьми на авиашоу.