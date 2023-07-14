Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми неожиданно появились на авиашоу (фото)

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей приехали в Глостершир, чтобы посмотреть на самолеты.

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Принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта наконец попрощались со школой и отправились на каникулы. И их первый выход в свет состоялся на авиашоу Royal International Air Tattoo в Глостершире. Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльская выбрала эффектный бежевый блейзер Blaze Milano с белой блузкой и сшитыми на заказ синими брюками, а принцесса Шарлотта, похоже, повторила свой образ в полосатом платье.

Ранее она была в этом же летнем платье от Рэйчел Райли на Играх Содружества в прошлом году. Тогда простое платье за 39 фунтов стерлингов стало настоящим хитом продаж, и было распродано за считанные часы.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Три молодых члена королевской семьи расстались со своей школой Ламбрук в Беркшире и начали свои летние каникулы с прогулки по авиашоу.

Первым самолетом, который они осмотрели, стал огромный транспортный C-17, который использовался для перевозки гроба покойной королевы Елизаветы накануне ее похорон в сентябре прошлого года. Тогда самолет ВВС Великобритании доставил гроб из Шотландии, где скончалась королева, в Лондон.

После принц и принцесса Уэльские с детьми осмотрели старинные самолеты, и те, которые и сейчас используются Королевскими ВВС. Принцу Джорджу даже позволили нажать несколько кнопок.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на авиашоу Фото: Getty Images

Мероприятие Royal International Air Tattoo является одним из крупнейших авиашоу в мире, и все доходы, полученные за выходные, пойдут в Благотворительный фонд Королевских ВВС для поддержки инициатив, включая инженерные и летные стипендии.

Кейт взяла на себя роль покровителя организации Air Cadet от принца Филиппа в декабре 2015 года. А принц Уильям сам служил в поисково-спасательных силах RAF с 2010 по 2013 год, базирующихся в RAF Valley в Англси.

Принц Джордж впервые посетил авиашоу вместе с родителями еще в 2016 году, когда ему было три года. Не исключено, что в этом году визит на авиашоу приурочили к его дню рождения. 10 июля принцу исполняется 10 лет. И он интересуется авиацией также, как его отец и дед.

Напомним, в последний раз дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон выходили в свет на параде Trooping the Color. Тогда они ехали в открытом экипаже.

А после принц Джордж вместе с отцом сходил на матч по крикету. Там им компанию составили премьер-министр Риши Сунак и актер Стивен Фрай.