Вылитый Уильям: принц Джордж с отцом и Риши Сунаком сходил на матч по крикету

9-летний принц Джордж провел целый день с отцом, наслаждаясь спортивным матчем.

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Принц Джордж продемонстрировал настоящий королевский стиль, появившись на матче по крикету между Англией и Австралией. Девятилетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже назвали отцовской копией. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Джордж, одетый в элегантный блейзер и клетчатую рубашку, сидел рядом с 41-летним принцем Уэльским на трибунах, наблюдая, как Англия сыграет с Австралией во время серии игр по крикету.

Журналисты отметили поразительное сходство мальчика с его отцом. В какой-то момент они даже одновременно потягивали прохладительные напитки, не отрывая глаз от матча.

Принц Уильям и его мини-копия на крикетном матче

К членам королевской семьи в ложе присоединился премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а потом и актер Стивен Фрай. И пока Уильям и Стивен общались, принц Джордж наслаждался пиццей.

Уильям ранее посещал футбольные матчи со своим старшим сыном, в том числе смотрел игру их любимой "Астон Виллы", а также финал Евро-2020 на стадионе "Уэмбли".

Уильям и Джордж впервые вышли в свет после того, как семью принца Уэльского видели в кампусе Итонского колледжа.

Принц Уильям и его младший брат принц Гарри, 38 лет, учились в средней школе Итонского колледжа, куда Уильям поступил в 1995 году.

В настоящее время в Итонском колледже указана плата за обучение в размере 15 432 фунтов стерлингов за половину, где "половина" означает "триместр". В учебном году в Итоне три триместра, так что год обучения родителям ученика стоит более, чем 46 тысяч фунтов стерлингов.

Среди выпускников престижного учебного заведения также Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон и Джордж Осборн.

После переезда в Виндзор в прошлом году все дети принца и принцессы Уэльских поступили в начальную школу Ламбрук в Беркшире, всего в десяти минутах езды от их нового дома, коттеджа Аделаида.

Ламбрук может похвастаться "первоклассным обучением и превосходными удобствами". Там есть 25-метровый бассейн, поле для гольфа с девятью лунками, корты с твердым покрытием, корт для сквоша, поля для крикета и другие спортивные площадки.

До переезда принц Джордж и его младшая сестра, восьмилетняя принцесса Шарлотта, посещали подготовительную школу Томаса на Баттерси-Хай-стрит.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что до поступления в Итон Джорджу еще осталось три года. Но родители принца делают все правильно, ведь мальчик должен привыкнуть к новому месту, а зачисление в престижную школу начинается, когда дети еще учатся в 5 классе.