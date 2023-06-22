Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили, куда отправят принца Джорджа учиться дальше

В этом заведении в свое время учились Елизавета II, принц Уильям и принц Гарри.

Related video

Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, которому в июле исполнится 10 лет, вместе с родителями посетил престижный Итонский колледж, где в свое время учился его отец и другие члены королевской семьи Великобритании, пишет Hello.

Во время визита мальчик был одет в темно-синие шорты, рубашку с короткими рукавами и черные туфли. Принц Уильям остановил выбор на синей куртке и темно-синих брюках, а Кейт выглядела сияющей в бирюзовом платье и остроконечных балетках.

На официальном сайте колледжа поясняется, что плата за 2022/2023 год составляет "15 432 фунта стерлингов за половину (т.е. семестр, а в году три семестра)". Существует также разовая плата в размере 400 фунтов стерлингов просто за регистрацию.

Школа для мальчиков открыта с 13 лет, а Джорджу исполнится 10 только в следующем месяце, 22 июля, но есть все шансы, что его родители приучат его к этому месту, поскольку протокол гласит, что зачисление в эксклюзивную школу начинается, когда дети учатся в 5 классе.

Первой, кто поступил в этот колледж, была принцесса Елизавета, ставшая позже королевой Елизаветой II. Принц Уильям пришел сюда в 1995 году, тут же учился и принц Гарри.

Сейчас Джордж ходит в ту же школу Ламбрук в Беркшире, что и его сестра, принцесса Шарлотта, и брат, принц Луи. Помимо строгих академических стандартов, частная смешанная школа предлагает 178 уроков LAMDA каждую неделю, а также 420 индивидуальных уроков музыки, от чечетки до игры на волынке.

Школа также имеет твердую экологическую направленность. В каждом классе есть огород, проводятся уроки экологии и пищевой промышленности, а в прошлом году ученики посадили 300 саженцев, чтобы уменьшить свой углеродный след. В школе также живут кролики, которых дети могут погладить во время обеда.

Ранее Фокус писал, что принц Джордж получил уникальный подарок на крестины, который не видел до сих пор.