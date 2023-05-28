Принц Джордж получил уникальный подарок на крестины, который не видел до сих пор

Подарок сделал граф Тибор Калноки, близкий друг Чарльза. Таким образом он придумал способ сохранить территорию с красивыми и редкими полевыми цветами.

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Старший сын принца и принцессы Уэльских, девятилетний принц Джордж, в столь юном возрасте уже имеет собственные земельные владения за пределами Великобритании. Речь идет об участке в Румынии, который он получил в подарок на крестины от графа Тибора Калноки, близкого друга короля Чарльза III, пишет Hello.

По информации СМИ, в июне британский монарх собирается отправиться на отдых в небольшую румынскую деревню Вискри, где у него есть небольшой фермерский дом. Чарльз купил его еще в бытность принцем в 2006 году после того, как влюбился в Румынию, посетив ее впервые в 1998-м.

В часе езды от поместья и находится луг с полевыми цветами, являющийся собственностью принца Джорджа.

"Если бы мы послали цветы, они бы завяли, так что это символический подарок. Полевые цветы хрупки, как новорожденные дети. Этот подарок защитит эту территорию и будет способствовать повышению осведомленности общественности, чтобы редкие цветы могли защищены", – объяснил граф Тибор свой подарок новорожденному наследнику престола.

В свою очередь Джордж еще ни разу не был в Румынии, однако существует высокая вероятность того, что родители могут провести там с детьми выходные, приехав в гости к королю, когда у принцев Джорджа и Луи, а также у принцессы Шарлотты начнутся каникулы.

Принц Джордж получил луг в подарок на крестины Фото: Getty Images

Луг был не единственным трогательным подарком Джорджа на крестины. Его родная тетя, Пиппа Миддлтон, заказала в компании Wrightson and Platt серебряные слепки ручек и ножек племянника с выгравированным именем и датой рождения ребенка.

Что касается короля Чарльза, то традиционно он проводит пару дней в году в Румынии, а затем гостевой дом сдается в аренду. Недвижимость известна как Голубой дом и состоит из семи спален с двуспальными кроватями и ванными комнатами, двух гостиных и кухни.

Собственность берет свое название из-за отчетливого синего оттенка здания. Повсюду выдержана деревенская эстетика с высокими потолками и бетонными белыми стенами. Спальни обставлены исключительно антикварной трансильванской мебелью, и, как сообщается на сайте пансиона, в них нет ни телевизоров, ни радиоприемников, чтобы создать атмосферу "тишины и спокойствия". Ванные комнаты трех спален оборудованы собственными ваннами, а пространство украшено узорчатыми обоями и расписанными вручную тарелками, отражающими аутентичную трансильванскую культуру. В гостевом доме есть собственный открытый амбар для завтраков с огромной печью для хлеба.

Это будет первый визит короля в страну после смерти его матери в сентябре 2022 года. В прошлом году королевскую особу сфотографировали в походе по румынской глуши недалеко от поместья. Чарльз был одет для прогулки в спортивные брюки каменного цвета, рубашку с закатанными рукавами и пару удобных походных ботинок.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон указала на общие черты в характере короля и его внука, пятилетнего принца Луи.