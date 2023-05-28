Принц Джордж отримав унікальний подарунок на хрестини, який досі не бачив

Подарунок зробив граф Тібор Калнокі, близький друг Чарльза. Так він придумав спосіб зберегти територію з гарними та рідкісними польовими квітами.

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Старший син принца та принцеси Уельських, дев'ятирічний принц Джордж, у такому юному віці вже має власні земельні володіння за межами Великобританії. Йдеться про ділянку в Румунії, яку він отримав у подарунок на хрестини від графа Тібора Калнокі, близького друга короля Чарльза III, пише Hello.

За інформацією ЗМІ, у червні британський монарх збирається вирушити на відпочинок у невелике румунське село Віскрі, де має невеликий фермерський будинок. Чарльз купив його ще у статусі принца у 2006 році після того, як закохався в Румунію, відвідавши її вперше 1998-го.

За годину їзди від маєтку і розташований луг з польовими квітами, що є власністю принца Джорджа.

"Якби ми послали квіти, вони б зів'яли, то ж це символічний подарунок. Польові квіти крихкі, як новонароджені діти. Цей подарунок захистить територію і сприятиме підвищенню обізнаності громадськості, щоб рідкісні квіти могли бути захищені", — пояснив граф Тібор свій подарунок новонародженому спадкоємцю престолу.

Натомість Джордж ще жодного разу не був у Румунії, проте існує висока ймовірність того, що батьки можуть провести там з дітьми вихідні, приїхавши в гості до короля, коли у принців Джорджа та Луї, а також у принцеси Шарлотти розпочнуться канікули.

Принц Джордж отримав луг у подарунок на хрестини Фото: Getty Images

Луг був не єдиним зворушливим подарунком Джорджу на хрестини. Його рідна тітка Піппа Міддлтон замовила в компанії Wrightson and Platt срібні зліпки ручок і ніжок племінника з вигравіруваним ім'ям і датою народження дитини.

Щодо короля Чарльза, то традиційно він проводить пару днів на рік у Румунії, а потім гостьовий будинок здається в оренду. Нерухомість відома як Блакитний будинок і складається з семи спалень з двоспальними ліжками та ванними кімнатами, двох віталень та кухні.

Власність бере свою назву через виразний синій відтінок будівлі. Скрізь витримана сільська естетика з високими стелями та бетонними білими стінами. Спальні обставлені виключно антикварними трансільванськими меблями, і, як повідомляється на сайті пансіону, у них немає ні телевізорів, ні радіоприймачів, щоб створити атмосферу "тиші та спокою". Ванні кімнати трьох спалень обладнані власними ваннами, а простір прикрашений візерунковими шпалерами та розписаними вручну тарілками, що відображають автентичну трансільванську культуру. У гостьовому будинку є власна відкрита комора для сніданків з величезною піччю для хліба.

Це буде перший візит короля до країни після смерті його матері у вересні 2022 року. Торік королівську особу сфотографували в поході румунською глушиною недалеко від маєтку. Чарльз був одягнений для прогулянки у спортивні штани кам'яного кольору, сорочку із закоченими рукавами та пару зручних похідних черевиків.

Раніше Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон вказала на загальні риси в характері короля та його онука, п'ятирічного принца Луї.