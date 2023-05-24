Кейт Міддлтон розповіла, що принц Луї успадкував від Чарльза ІІІ

Принц Луї, як і його дід, любить природу.

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Молодший син принца та принцеси Уельських, п'ятирічний принц Луї, дуже прив'язаний до свого діда, короля Чарльза III. Це знову мимохідь підтвердила Кейт Міддлтон під час дитячого пікніка на виставці квітів у Челсі, що на заході Лондона, пише Hello.

Під час спілкування зі школярами, які були на заході, Кетрін розповіла трохи про своїх дітей. Коли мова зайшла про вирощування соняшників, принцеса зазначила, що вони виростають дуже великими, а потім розповіла про досвід садівництва молодшого сина.

"Луї вирощує боби в школі. Ви кладете їх у чашку, і ви бачите, як росте коріння. Вони швидко виростають, як соняшники", – зізналася Кейт. Таким чином вона натякнула, що вінценосний дід радий подібному захопленню онука і пишається ним.

Давно відомо, що дідусь хлопчика, король Чарльз, який давно захоплюється садівництвом, ввів органічне землеробство на території свого будинку в Глостерширі, Хайгроув, в 1989 році і створив там неймовірної краси сад.

В інтерв'ю Radio 4 у серпні 2021 року Чарльз розповів, що його любов до вирощування власних овочів ще з дитинства.

"У нас із сестрою був невеликий город. Нам було дуже весело намагатися вирощувати помідори. У Букінгемському палаці був чудовий головний садівник, його звали містер Натбім. Він був чудовий і трохи допомагав нам, моїй сестрі та мені, з маленьким садом, який у нас був. Немає нічого кращого, я думаю, їсти те, що ви виростили? Це ще одна причина, чому я завжди вважаю, що так важливо знаходити способи заохочувати дітей вирощувати овочі та інші речі в школі", – розповідав тоді ще принц Уельський.

Принц Вільям і Кейт є активними прихильниками прогулянок на свіжому повітрі та того позитивного впливу, який природа та фізичні вправи мають на психічне здоров'я людей.

Раніше Фокус писав, що принц Луї розповів, чим він схожий на свого дідуся.