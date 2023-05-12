Принц Луї розповів, у чому він схожий на свого діда Чарльза ІІІ

Для маленького принца його високоповажний дідусь є авторитетом.

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П'ятирічний син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принц Луї, дуже близький зі своїм дідусем, королем Чарльзом. Всі пам'ятають, як на концерті з нагоди Платинового ювілею королеви хлопчик сидів на колінах у Чарльза, і старшому члену королівської сім'ї вдалося втихомирити дитину, якій було нудно. Під час недавнього публічного заходу, де Луї був з батьками, братом та сестрою, він підтвердив, що дідусь є для нього авторитетом, пише Hello.

Під час волонтерських активностей на Big Help Out, де королівська сім'я зголосилася допомогти місцевим активістам в облагородженні хатини скаутів у Слау, Луї не лише радував публіку своєю поведінкою та невгамовною енергією, а й допомагав сестрі Шарлотті фарбувати кашпо у білий колір. Якоїсь миті на волосся хлопчика потрапила біла фарба.Він зовсім не засмутився і з важливим виглядом пожартував, що в нього тепер "сиве волосся", а через кілька секунд додав: "як у дідуся". Шанувальники Уельсів відзначили, що Луї, схоже, успадкував почуття гумору від свого батька, принца Вільяма.

"Мабуть, він такий близький зі своїм дідусем, знаючи, що може так жартувати про нього", "Він дуже близький зі своїм батьком – він повинен чути багато жартів батька!" – пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям покатав сина на екскаваторі під час робіт у Слау. На коронації Чарльза п'ятирічний принц відверто сумував і позіхав, що відразу ж потрапило в ЗМІ і знову змусило публіку розчулитися від дитячої безпосередності королівського нащадка.