Кейт Миддлтон рассказала, что принц Луи унаследовал от Чарльза III

Принц Луи, как и его дед, очнеь любит природу.

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Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний принц Луи, очень привязан к своему дедушке, королю Чарльзу III. Это снова мимоходом подтвердила Кейт Миддлтон во время детского пикника на выставке цветов в Челси, на западе Лондона, пишет Hello.

Во время общения со школьниками, которые были на мероприятии, Кэтрин рассказала немного о своих детях. Когда речь зашла о выращивании подсолнухов, принцесса отметила, что они вырастают очень большими, а потом рассказала об опыте садоводства ее младшего сына.

"Луи выращивает бобы в школе. Вы кладете их в чашку, и вы видите, как растут корни. Они быстро вырастают, как подсолнухи", – призналась Кейт. Таким образом она намекнула, что венценосный дед рад подобному увлечению внука и гордится им.

Давно известно, что дедушка мальчика, король Чарльз, давно увлекается садоводством, ввел органическое земледелие на территории своего дома в Глостершире, Хайгроув, в 1989 году и создал там невероятной красоты сад.

В интервью Radio 4 в августе 2021 года Чарльз рассказал, что его любовь к выращиванию собственных овощей восходит к его детству.

"У нас с сестрой был небольшой огород. Нам было очень весело пытаться выращивать помидоры. В Букингемском дворце был замечательный главный садовник, его звали мистер Натбим. Он был великолепен и немного помогал нам, моей сестре и мне, с маленьким садом, который у нас был. Нет ничего лучше, я думаю, есть то, что вы вырастили? Это еще одна причина, почему я всегда считаю, что так важно находить способы поощрять детей выращивать овощи и другие вещи в школе", – рассказывал тогда еще принц Уэльский.

Принц Уильям и Кейт являются активными сторонниками прогулок на свежем воздухе и того положительного влияния, которое природа и физические упражнения на свежем воздухе могут оказать на психическое здоровье людей.

Ранее Фокус писал, что принц Луи рассказал, чем еще он похож на своего дедушку.