Вилитий Вільям: принц Джордж із батьком і Ріші Сунаком сходив на матч із крикету

9-річний принц Джордж провів цілий день із батьком, насолоджуючись спортивним матчем.

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Принц Джордж продемонстрував справжній королівський стиль, з'явившись на матчі з крикету між Англією та Австралією. Дев'ятирічного сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон уже назвали батьківською копією. Про це пише Daily Mail.

Принц Джордж, одягнений в елегантний блейзер і картату сорочку, сидів поруч із 41-річним принцом Уельським на трибунах, спостерігаючи, як Англія зіграє з Австралією під час серії ігор з крикету.

Журналісти відзначили разючу схожість хлопчика з його батьком. У якийсь момент вони навіть одночасно потягували прохолодні напої, не відриваючи очей від матчу.

Принц Вільям і його міні-копія на крикетному матчі

До членів королівської сім'ї в ложі приєднався прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, а потім і актор Стівен Фрай. І поки Вільям і Стівен спілкувалися, принц Джордж насолоджувався піцою.

Вільям раніше відвідував футбольні матчі зі своїм старшим сином, зокрема дивився гру їхньої улюбленої "Астон Вілли", а також фінал Євро-2020 на стадіоні "Вемблі".

Вільям і Джордж уперше вийшли у світ після того, як сім'ю принца Уельського бачили в кампусі Ітонського коледжу.

Принц Вільям і його молодший брат принц Гаррі, 38 років, навчалися в середній школі Ітонського коледжу, куди Вільям вступив 1995 року.

Наразі в Ітонському коледжі вказана плата за навчання в розмірі 15 432 фунтів стерлінгів за половину, де "половина" означає "триместр". У навчальному році в Ітоні три триместри, тож рік навчання батькам учня коштує більше, ніж 46 тисяч фунтів стерлінгів.

Серед випускників престижного навчального закладу також Девід Кемерон, Борис Джонсон і Джордж Осборн.

Після переїзду до Віндзора торік усі діти принца і принцеси Уельських вступили до початкової школи Ламбрук у Беркширі, всього за десять хвилин їзди від їхнього нового будинку, котеджу Аделаїда.

Ламбрук може похвалитися "першокласним навчанням і чудовими зручностями". Там є 25-метровий басейн, поле для гольфу з дев'ятьма лунками, корти з твердим покриттям, корт для сквошу, поля для крикету та інші спортивні майданчики.

До переїзду принц Джордж і його молодша сестра, восьмирічна принцеса Шарлотта, відвідували підготовчу школу Томаса на Баттерсі-Гай-стріт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що до вступу в Ітон Джорджу ще залишилося три роки. Але батьки принца роблять все правильно, адже хлопчик повинен звикнути до нового місця, а зарахування до престижної школи починається, коли діти ще навчаються в 5 класі.