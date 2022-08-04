Платье, в котором недавно появилась принцесса Шарлотта, стало хитом продаж

Платье от дизайнера Рэйчел Райли, стоимостью в 39 фунтов стерлингов было за сутки распродано.

Похоже, семилетняя принцесса Шарлотта становится иконой стиля, как и ее мать, Кейт Миддлтон. На Играх Содружества принцесса сопровождала своих родителей в полосатом летнем платье, которое в мгновение ока стало хитом продаж. Об этом пишет Daily Mail.

Полосатое платье с белым воротничком – это работа дизайнера Рэйчел Райли (Rachel Riley) и стоит оно недорого: 39 фунтов стерлингов.

[ + – ] Принцесса Шарлотта с родителями на Играх Содружества Фото: Getty Images

Дизайнер уже сообщила, что Шарлотта сделала ее бренду небывалую по эффективности рекламу. Платье было распродано менее, чем за 24 часа.

Появление принцессы на трибунах стало настоящей сенсацией. Обычно сдержанная Шарлотта вела себя раскованно: с восхищением следила за соревнованиями и живо реагировала на происходящее.

Журналисты и фотографы были в восторге. Ведь ранее живые и очаровательные братья Шарлотты, Джордж и Луи уже стали героями светской хроники, когда публично веселились и гримасничали.

[ + – ] Платье принцессы Шарлотты стало хитом продаж Фото: Соцсети

Это не первый раз, когда один из нарядов Шарлотты вызывает сенсацию в мире моды.

В 2018 году красивое синее платье, которое она носила для встречи с принцем Луи, и темно-синий кардиган за 45 фунтов стерлингов от Amaia Kids, было распродано в течение нескольких часов после того, как она его надела.

Во время появления на этой неделе Кейт отдала трогательную дань уважения своей дочери, надев драгоценности, впервые надетые на ее крестины в 2015 году.

Это комплект украшений от Mappin & Webb за 3750 фунтов стерлингов.

Также герцогиня уже в третий раз надела белый брючный костюм, в котором уже появлялась ранее.