Сукня, у якій нещодавно з'явилася принцеса Шарлотта, стала хітом продажу

Сукню від дизайнерки Рейчел Райлі вартістю 39 фунтів стерлінгів розкупили за добу.

Схоже, семирічна принцеса Шарлотта стає іконою стилю, як і її мати, Кейт Міддлтон. На Іграх Співдружності принцеса супроводжувала своїх батьків у смугастій літній сукні, яка миттю стала хітом продажів. Про це пише Daily Mail.

Смугаста сукня з білим комірцем — це робота дизайнерки Рейчел Райлі (Rachel Riley) та коштує недорого: 39 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Принцеса Шарлотта з батьками на Іграх Співдружності Фото: Getty Images

Дизайнерка вже повідомила, що Шарлотта зробила її бренду небувалу за ефективністю рекламу. Сукня була розпродана менш ніж за 24 години.

Поява принцеси на трибунах стала справжньою сенсацією. Зазвичай стримана Шарлотта поводилася розкуто: із захопленням стежила за змаганнями та жваво реагувала на те, що відбувається.

Журналісти й фотографи були в захваті. Адже раніше живі та чарівні брати Шарлотти, Джордж і Луї, вже стали героями світської хроніки, коли публічно веселилися та гримасували.

[ + – ] Сукня принцеси Шарлотти стала хітом продажу Фото: Соцсети

Це не вперше, коли один із нарядів Шарлотти викликає сенсацію у світі моди.

У 2018 році красиву синю сукню, яку вона носила для зустрічі з принцом Луї, й темно-синій кардиган за 45 фунтів стерлінгів від Amaia Kids, розпродали протягом кількох годин після того, як вона це одягла.

Під час появи на цьому тижні Кейт віддала зворушливу данину поваги своїй дочці, одягнувши коштовності, вперше одягнені на її хрестини у 2015 році.

Це комплект прикрас від Mappin&Webb за 3750 фунтів стерлінгів.

Також герцогиня вже втретє одягла білий брючний костюм, у якому вже з'являлася раніше.