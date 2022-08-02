Економна Кейт Міддлтон утретє за пів року з'явилася на публіці в "старому" вбранні

Дружина майбутнього короля Великобританії вміє зробити так, щоби те саме вбрання мало новий вигляд щоразу, коли вона виходить у світ.

40-річна герцогиня Кембриджська вкотре наголосила на званні найекономнішої королівської особи, з'явившись в тому самому костюмі на публіці втретє за останні пів року. Кейт Мідддлтон одягла білий блейзер за 1370 фунтів стерлінгів і такого ж кольору штани вартістю 575 фунтів стерлінгів від Alexander McQueen на Ігри Співдружності в Центрі водних видів спорту Sandwell у Бірмінгемі, де склала компанію чоловіку, принцу Вільяму, та доньці, принцесі Шарлотті.

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Уперше вона обрала цей образ у березні час карибського турне разом із принцом Вільямом, а потім знову одягла це вбрання, щоб відвідати серію заходів, присвячених Дню Віндраш у Лондоні в червні цього ж року.

До костюма герцогиня підібрала білий ремінь, обтислий топ, сережки та підвіску з діамантами. Образ доповнили розпущене волосся та ледь помітний макіяж, а також бежеві туфлі з чорним миском на низькому підборі та з відкритою п'ятою.

У травні стилісти розповіли, як білий костюм став обов'язковим для членів королівської родини після того, як Кейт, Меган Маркл і колишня принцеса Люксембургу Тессі носили цей ансамбль у сезоні 2022, і початок тенденції поклала саме герцогиня Кембриджська після свого турне Карибським морем. Декількома тижнями пізніше герцогиня Сассекська в білому костюмі від Valentino вартістю 3200 фунтів стерлінгів з'явилася на Іграх непокорених у Гаазі. А в травні і Тессі Ентоні Де Нассау, і принцеса Данії Ізабелла обрали білі вбрання для урочистих заходів.

[ + – ] Кейт Міддлтон на заходах із нагоди Дня Віндраш у Лондоні в червні Фото: Getty Images

За словами знаменитої стилістки Рошель Вайт, білий костюм став "вічною річчю", яка створює "потужний і успішний образ".

"Іноді костюми можуть здатися потужними й такими, що впромінюють успішний зовнішній вигляд, а іноді навіть можуть розглядатися як усі разом. Цей образ носили багато знаменитостей, моделей і членів королівської родини", — підкреслила вона.

Герцогиня в піднесеному настрої разом із чоловіком і донькою стежила за запливами. Шарлотту одягли в сукню від Рейчел Райлі за 44 фунти стерлінгів. Дівчинка, здавалося, була дуже рада бути присутньою на змаганнях. Вона жваво спілкувалася з батьками та багато жестикулювала.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон взяла участь у вітрильній регаті й з'явилася на публіці в шортах, показавши світові свої стрункі ноги.