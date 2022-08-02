Экономная Кейт Миддлтон в третий раз за полгода появилась на публике в "старом" наряде

Жена будущего короля Великобритании умеет сделать так, чтобы один и тот же наряд смотрелся по-новому каждый раз, когда она выходит в свет.

40-летняя герцогиня Кембриджская в очередной раз подчеркнула звание самой экономной королевской особы, появившись в одном и том же костюме на публике третий раз за последние полгода. Кейт Мидддлтон надела белый блейзер за 1370 фунтов стерлингов и такого же цвета брюки стоимостью 575 фунтов стерлингов от Alexander McQueen на Игры Содружества в Центре водных видов спорта Sandwell в Бирмингеме, где составила компанию мужу, принцу Уильяму, и дочери, принцессе Шарлотте.

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Впервые она выбрала этот образ в марте время карибского турне вместе с принцем Уильямом, а затем снова надела этот наряд, чтобы посетить серию мероприятий, посвященных Дню Виндраша в Лондоне в июне этого же года.

К костюму герцогиня подобрала белый ремень, облегающий топ, серьги и подвеску c бриллиантами. Образ дополнили распущенные волосы и едва заметный макияж, а также бежевые туфли с черным мыском на низком каблуке и с открытой пяткой.

В мае стилисты рассказали, как белый костюм стал обязательным для членов королевской семьи после того, как Кейт, Меган Маркл и бывшая принцесса Люксембурга Тесси носили этот ансамбль в сезоне 2022, и начало тенденции положила именно герцогиня Кембриджская после свого турне по Карибскому морю. Несколькими неделями позже герцогиня Сассекская в белом костюме от Valentino стоимостью 3200 фунтов стерлингов появилась на Играх непокоренных в Гааге. А в мае и Тесси Энтони Де Нассау, и принцесса Дании Изабелла выбрали белые наряды для торжественных мероприятий.

[ + – ] Кейт Миддлтон на мероприятиях по случаю Дню Виндраша в Лондоне в июне Фото: Getty Images

По словам знаменитого стилиста Рошель Уайт, белый костюм стал "вечной вещью", которая создает "мощный и успешный образ".

"Иногда костюмы могут показаться мощными и излучающими успешный внешний вид, а иногда даже могут рассматриваться как все вместе. Этот образ носили многие знаменитости, модели и члены королевской семьи", – подчеркнула она.

Герцогиня в приподнятом настроении вместе с мужем и дочерью следила за заплывами. Шарлотту одели в платье от Рэйчел Райли за 44 фунта стерлингов. Девочка, казалось, была очень рада присутствовать на соревнованиях. Она оживленно общалась с родителями и много жестикулировала.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон ппоучаствовала в парусной регате и появилась на публике в шортах, показав миру свои стройные ноги.