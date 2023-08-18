Королева Єлизавета ІІ хотіла, аби Кейт Міддлтон знайшла хорошу роботу

Бабуся принца Вільяма не хотіла, аби її онук одружувався з жінкою без карʼєри.

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Покійна королева Єлизавета ІІ хотіла, щоб Кейт Міддлтон знайшла роботу. Про це пише New York Post.

Згідно з книгою королівської експертки Кеті Ніколл "Вільям і Гаррі", Єлизавету ІІ, яка померла у вересні 2022 року, непокоїла кількість відпусток, які дружина онука брала щорічно.

Кетрін та Вільям одружилися у 2011 році. Однак королева була непохитною, щоб принцеса знайшла роботу, а не продовжувала подорожувати островами.

Одна така подорож була у 2009 році на карибський острів Мюстик, що є частиною Сент-Вінсент і Гренадини.

"Якщо [Міддлтон] не була із Вільямом у Балморалі, тоді пара каталася на лижах або відпочивала на Мюстику", — пише Ніколл.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

"Кейт була там так часто, що преса охрестила її "королевою Мюстику" — титул, який раніше належав принцесі Маргарет", — продовжує вона, маючи на увазі молодшу сестру Єлизавети ІІ.

А поки закохані жили на острові, насолоджуючись розкішним способом життя, люди у Сполученому Королівстві важко переживали економічну кризу кінця 2000-х років.

"Такі легковажні демонстрації багатства були неприйнятними для королеви", — пише королівська експертка.

Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

"У той час, як решта світу припускала, що на горизонті заручини Вільяма та Кейт, королева вважала, що оголошення варто відкласти, поки Кейт не врегулює кар’єру", — розповідає авторка.

Один інсайдер сказав тоді, що "на думку Її Величності, якщо Кейт одного разу стане дружиною Вільяма, то їй потрібна хороша робота".

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До того, як офіційно вступити в королівську родину, Кетрін працювала на різних роботах. Наприклад, займалася маркетингом у компанії товарів для вечірок своїх батьків Party Pieces.

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