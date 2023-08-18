Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Королева Єлизавета ІІ хотіла, аби Кейт Міддлтон знайшла хорошу роботу

кейт міддлтон робота, королева єлизавета та кейт міддлтон, королівська родина великобританії, принц вільям та кейт
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та королева Єлизавета ІІ

Бабуся принца Вільяма не хотіла, аби її онук одружувався з жінкою без карʼєри.

Related video

Покійна королева Єлизавета ІІ хотіла, щоб Кейт Міддлтон знайшла роботу. Про це пише New York Post.

Згідно з книгою королівської експертки Кеті Ніколл "Вільям і Гаррі", Єлизавету ІІ, яка померла у вересні 2022 року, непокоїла кількість відпусток, які дружина онука брала щорічно.

Кетрін та Вільям одружилися у 2011 році. Однак королева була непохитною, щоб принцеса знайшла роботу, а не продовжувала подорожувати островами.

Одна така подорож була у 2009 році на карибський острів Мюстик, що є частиною Сент-Вінсент і Гренадини.

"Якщо [Міддлтон] не була із Вільямом у Балморалі, тоді пара каталася на лижах або відпочивала на Мюстику", — пише Ніколл.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Fullscreen
Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Фото: Getty

"Кейт була там так часто, що преса охрестила її "королевою Мюстику" — титул, який раніше належав принцесі Маргарет", — продовжує вона, маючи на увазі молодшу сестру Єлизавети ІІ.

А поки закохані жили на острові, насолоджуючись розкішним способом життя, люди у Сполученому Королівстві важко переживали економічну кризу кінця 2000-х років.

"Такі легковажні демонстрації багатства були неприйнятними для королеви", — пише королівська експертка.

Королівська родина Великобританії Fullscreen
Королівська родина Великобританії
Фото: Getty Images

"У той час, як решта світу припускала, що на горизонті заручини Вільяма та Кейт, королева вважала, що оголошення варто відкласти, поки Кейт не врегулює кар’єру", — розповідає авторка.

Один інсайдер сказав тоді, що "на думку Її Величності, якщо Кейт одного разу стане дружиною Вільяма, то їй потрібна хороша робота".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

До того, як офіційно вступити в королівську родину, Кетрін працювала на різних роботах. Наприклад, займалася маркетингом у компанії товарів для вечірок своїх батьків Party Pieces.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл.

Також Фокус писав про появу Кейт Міддлтон на фестивалі в сережках за 95 доларів.