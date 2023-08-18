Королева Елизавета II хотела, чтобы Кейт Миддлтон нашла хорошую работу

Бабушка принца Уильяма не хотела, чтобы ее внук женился на женщине без карьеры.

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Покойная королева Елизавета II хотела, чтобы Кейт Миддлтон нашла работу. Об этом пишет New York Post.

Согласно книге королевского эксперта Кэти Николл "Уильям и Гарри", Елизавету II, которая умерла в сентябре 2022 года, беспокоило количество отпусков, которые жена внука брала ежегодно.

Кэтрин и Уильям поженились в 2011 году. Однако королева была непреклонна, чтобы принцесса нашла работу, а не продолжала путешествовать по островам.

Одно такое путешествие было в 2009 году на карибский остров Мюстик, являющийся частью Сент-Винсент и Гренадины.

"Если [Миддлтон] не была с Уильямом в Балморале, то пара каталась на лыжах или отдыхала на Мюстике", — пишет Николл.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

"Кейт была там так часто, что пресса окрестила ее "королевой Мюстика" — титул, который ранее принадлежал принцессе Маргарет", — продолжает она, имея в виду младшую сестру Елизаветы II.

А пока влюбленные жили на острове, наслаждаясь роскошным образом жизни, люди в Соединенном Королевстве переживали экономический кризис конца 2000-х годов.

"Такие легкомысленные демонстрации богатства были неприемлемыми для королевы", — пишет эксперт.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

"В то время, как остальной мир предполагал, что на горизонте помолвка Уильяма и Кейт, королева считала, что объявление стоит отложить, пока Кейт не урегулирует карьеру", — рассказывает автор.

Один инсайдер сказал тогда, что "по мнению Ее Величества, если Кейт однажды станет женой Уильяма, то ей нужна хорошая работа".

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До того, как официально вступить в королевскую семью, Кэтрин работала на разных должностях. Например, занималась маркетингом в компании товаров для вечеринок своих родителей "Party Pieces".

Напомним, почему Кейт Миддлтон никогда не простит Меган Маркл.

Также Фокус писал о появлении Кейт Миддлтон на фестивале в серьгах за 95 долларов.