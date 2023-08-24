Учеба, одежда и подарки: как выглядит роскошная жизнь принца Луи

Младший сын Уэльских и внук короля Великобритании Чарльза ІІІ стал фаворитом публики после демонстрации своего "живого поведения" на публичных мероприятиях.

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Принц Луи живет светской жизнью как младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. О роскошных подарках и активности правнука королевы Елизаветы II пишет The Sun.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала изданию, что Луи "имеет преимущества и привилегии своего положения — плюс роскошь — без суеты и ответственности за то, чтобы когда-то самому быть королем".

5-летний Луи сейчас является четвертым в очереди на британский престол после отца, принца Уильяма, и двух старших брата и сестры, 10-летнего принца Джорджа и 8-летней принцессы Шарлотты.

Третий ребенок Уэльских живет со своей семьей в их основной резиденции, коттедже Аделаида в Виндзоре.

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Шикарная резиденция имеет четыре спальни и расположена совсем недалеко от часовни Святого Георгия, церкви, где его дядя, принц Гарри, женился на Меган Маркл в 2018 году.

Обучение

Как известно, принц Луи посещает школу Lambrook в графстве Беркшир, где стоимость обучения составляет более 58 000 долларов в год.

Принц Луи Фото: Getty Images

Каждый семестр стоит 5500 долларов США. Ученики также посещают уроки в субботу, а заведение предлагает разнообразные внеклассные мероприятия, например, подводное плавание, гольф, создание подкастов, шахматы, пчеловодство и написание песен.

Одежда

Гардероб наследника Кейт Миддлтон и принца Уильяма также наполнен дорогими дизайнерскими вещами. 5-летний Луи часто носит стильную одежду от таких брендов, как Amaia, Lallie London и Trotters.

По словам эксперта Уильяма Хансона, ношение брюк считается для "среднего класса и пригорода" среди членов королевской семьи, что объясняет, почему Луи часто видят на публике в шортах.

Принц Луи Фото: princeandprincessofwales/instagram

Традиции также диктуют, что длинные брюки обычно предназначены для мужчин, в то время как дети ходят в шортах.

Подарки

На праздники принц Луи привык получать роскошные и дорогие подарки.

Его дядя, принц Гарри, подарил ему копию первого издания "Винни-Пуха" А. А. Милна 1926 года за 10 000 долларов на крещение в 2018 году.

Издание связано с бабушкой Луи, покойной принцессой Дианой.

"Одним из самых счастливых воспоминаний Гарри о детстве было то, что его мать читала сказку перед сном", — рассказывал когда-то инсайдер. "Она любила всю старую классику, и Гарри пришла гениальная идея создать маленькую библиотеку первых изданий для Луи, Шарлотты и Джорджа, чтобы они наслаждались ими, когда станут старше".

Принц Луи Фото: Getty Images

Дни рождения

В апреле 2023 года, на пятый день рождения Луи, Уэльские устроили сыну грандиозное празднование.

"Кейт организовала веселую приключенческую вечеринку со всеми его школьными друзьями, чтобы отпраздновать этот момент", — рассказывал инсайдер.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон для всех своих детей стараются делать особые празднования на дни рождения. А на вечеринке Луи по поводу 5-летия были "торты и бутерброды для гостей, а также много украшений из воздушных шаров".

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Семейный отдых

Что касается семейного отдыха, то принц Уильям и Кэтрин Миддлтон часто летают на частный остров Мюстик в Карибском море.

Луи дважды посещал жаркий и песчаный остров, в частности, когда семья прибыла туда на шестой день рождения принца Джорджа.

Супруги остановились в фазенде, которая стоит 35 000 долларов в неделю. Как известно, там есть персонал, который включает дворецкого, шеф-повара, экономку и садовника. Слишком частые визиты на Мюстик не очень нравились покойной королеве Елизавете II.

Принц Луи Фото: Getty

Напомним, что очень расстроило пятилетнего принца Луи в июле 2023 года.

Также Фокус писал о появлении принцессы Шарлотты с младшим братом на публике в одинаковой обуви.