Принц Ендрю був "оригінальним запасним", — експерт

Попри те, що принц Чарльз був першою дитиною королеви Єлизавети, вона найбільше любила свого другого сина.

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Принц Ендрю був "оригінальним запасним" як менший брат спадкоємця престолу. Про це пише New York Post.

Новий документальний фільм "Таємниці принца Ендрю" показав, чому відомий скандалами герцог Йоркський завжди вважався "улюбленою" дитиною покійної королеви Єлизавети ІІ, а також "оригінальним запасним принцом".

"Ми знаємо від принца Гаррі, що "запас" створює ідею образи та ревнощів", — розповів британський біограф Ендрю Лоуні, маючи на увазі те, що герцог Сассекський вважає себе "запасним" для британського престолу після старшого брата, принца Вільяма.

"[Принц] Ендрю був нещасним випадком, який чекав на те, щоб статися роками", — зазначив експерт.

Втім, вважається, що 63-річний Ендрю завжди був найулюбленішим і найціннішим сином королеви Єлизавети ІІ, попри те, що він не був її первістком.

Будучи третьою дитиною королеви, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років, та її покійного чоловіка, принца Філіпа, він був другим у черзі на престол на момент свого народження в 1960 році після старшого брата Чарльза.

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Принц Ендрю та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Його народження відзначали, оскільки він був наступним спадкоємцем чоловічої статі, попри те, що [його сестра принцеса] Анна [народилася] другою", — сказав журналіст Дікі Арбітер.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Автор "Придворних" Валентин Лоу розповідав, що покійна королева була "поблажливою" матір’ю до Ендрю, і з ним вона могла "трішки посидіти", щоб насолодитися материнством.

Нагадаємо, чому принца Ендрю поки не виженуть з його дому.

Також Фокус писав про появу принца Ендрю в компанії колишньої дружини на концерті після коронації Чарльза ІІІ в травні 2023.