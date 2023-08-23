Принц Эндрю был "оригинальным запасным", — эксперт

Несмотря на то, что принц Чарльз был первым ребенком королевы Елизаветы, она больше всего любила своего второго сына.

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Принц Эндрю был "оригинальным запасным" как младший брат наследника престола. Об этом пишет New York Post.

Новый документальный фильм "Тайны принца Эндрю" показал, почему известный скандалами герцог Йоркский всегда считался "любимым" ребенком покойной королевы Елизаветы II, а также "оригинальным запасным принцем".

"Мы знаем от принца Гарри, что "запас" создает идею обиды и ревности", — рассказал британский биограф Эндрю Лоуни, имея в виду то, что герцог Сассекский считает себя "запасным" для британского престола после старшего брата, принца Уильяма.

"[Принц] Эндрю был несчастным случаем, который ждал того, чтобы случится годами", — отметил эксперт.

Впрочем, считается, что 63-летний Эндрю всегда был самым любимым и ценным сыном королевы Елизаветы II, несмотря на то, что он не был ее первенцем.

Будучи третьим ребенком королевы, которая умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет, и ее покойного мужа, принца Филиппа, он был вторым в очереди на престол на момент своего рождения в 1960 году после старшего брата Чарльза.

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Принц Эндрю и принц Гарри Фото: Getty Images

"Его рождение отмечали, поскольку он был следующим наследником мужского пола, несмотря на то, что [его сестра принцесса] Анна [родилась] второй", — сказал журналист Дики Арбитер.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Автор "Придворных" Валентин Лоу рассказывал, что покойная королева была "снисходительной" матерью к Эндрю, и с ним она могла "немножко посидеть", чтобы насладиться материнством.

Напомним, почему принца Эндрю пока не выгонят из его дома.

Также Фокус писал о появлении принца Эндрю в компании бывшей жены на концерте после коронации Чарльза ІІІ в мае 2023 года.