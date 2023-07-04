Принца Эндрю не выгонят из дома, пока его экс-жена Сара Фергюсон лечится от рака

Недавно стало известно, что герцогине Йоркской успешно удалили раковую опухоль.

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Принца Эндрю и Сару Фергюсон не выгонят из их дома в Королевской ложе, поскольку герцогиня проходит курс лечения от рака. Однако возникают вопросы о том, могут ли они позволить себе жить там, сообщили источники PageSix.

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Бывшие члены королевской семьи с 2003 года живут в большом доме недалеко от Виндзорского замка. Тогда Эндрю подписал договор аренды на 74 года на впечатляющую недвижимость.

Тем не менее, планы по переезду в старый дом принца Гарри и Меган Маркл, Фрогмор-коттедж, были отложены, чтобы дать герцогине Йоркской, также известной как "Ферги", время восстановиться после операции по удалению раковой опухоли в груди.

Фрогмор-коттедж Фото: Getty

Близкий источник подтвердил, что 63-летняя Сара Фергюсон перенесла почти восьмичасовую операцию после того, как во время плановой маммографии у нее диагностировали рак. Какое дальнейшее лечение ей предстоит, пока неизвестно.

"Она отдыхает дома, — сказал инсайдер, — это была серьезная операция. У нее была большая поддержка, обе ее дочери, Беатрис и Евгения, очень поддерживали, как и Эндрю".

Сара Фергюсон с дочерьми Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Считается, что 63-летний Эндрю, который остался опозоренным и без каких-либо официальных обязанностей, а также дохода после выплаты многомиллионной компенсации жертве Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффре, как полагают, отказывается покинуть Королевскую ложу.

У него, по-видимому, недостаточно дохода, чтобы покрыть совокупную арендную плату и содержание дома, который принадлежит коммерческой компании Crown Estate, которая управляет всем имуществом, принадлежащим монархии.

Также Фокус писал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят переезжать в имение принца Эндрю.