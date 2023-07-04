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Стиль життя

Принца Ендрю не виженуть із дому, поки його ексдружина Сара Фергюсон лікується від раку

Принц Ендрю діти, Принц Ендрю дружина, Принц Ендрю і Сара Фергюсон, Принц Ендрю і Епштейн, сара Фергюсон що сталося
Фото: Getty Images | Принц Ендрю

Нещодавно стало відомо, що герцогині Йоркській успішно видалили ракову пухлину.

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Принца Ендрю і Сару Фергюсон не виженуть з їхнього будинку в Королівській ложі, оскільки герцогиня проходить курс лікування від раку. Однак виникають питання про те, чи можуть вони дозволити собі жити там, повідомили джерела PageSix.

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Колишні члени королівської сім'ї з 2003 року живуть у великому будинку неподалік від Віндзорського замку. Тоді Ендрю підписав договір оренди на 74 роки на вражаючу нерухомість.

Проте плани з переїзду в старий будинок принца Гаррі і Меган Маркл, Фрогмор-котедж, відклали, щоб дати герцогині Йоркській, також відомій як "Фергі", час відновитися після операції з видалення ракової пухлини в грудях.

Фрогмор-котедж Fullscreen
Фрогмор-котедж
Фото: Getty

Близьке джерело підтвердило, що 63-річна Сара Фергюсон перенесла майже восьмигодинну операцію після того, як під час планової мамографії у неї діагностували рак. Яке подальше лікування на неї чекає, поки невідомо.

"Вона відпочиває вдома, — сказав інсайдер, — це була серйозна операція. У неї була велика підтримка, обидві її дочки, Беатріс і Євгенія, дуже підтримували, як і Ендрю".

Сара Фергюсон із доньками Fullscreen
Сара Фергюсон із доньками
Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Вважають, що 63-річний Ендрю, який залишився зганьбленим і без будь-яких офіційних обов'язків, а також доходу після виплати багатомільйонної компенсації жертві Джеффрі Епштейна Вірджинії Джуффре, як вважають, відмовляється покинути Королівську ложу.

У нього, мабуть, недостатньо доходу, щоб покрити сукупну орендну плату та утримання будинку, який належить комерційній компанії Crown Estate, що управляє всім майном, яке належить монархії.

Також Фокус писав, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю.