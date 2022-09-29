Опубліковано висновок про смерть Єлизавети ІІ

Причиною смерті монархині стала старість.

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Національний архів Шотландії опублікував свідоцтво про смерть королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня на 97-му році життя у своєму замку Балморал.

Згідно з наданою інформацією, причиною смерті стала старість Її Величності. Її не стало о 15:10 за місцевим часом, а повідомила першою про перехід монархині в інший світ її дочка, принцеса Анна, яка була з матір'ю останню добу її життя.

Після смерті королеви у Великій Британії відразу ж почалася реалізація плану похорону монархині "Лондонський міст". Прощання з королевою тривало 10 днів.

Державний похорон монархині пройшов у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 19 вересня, зібравши 2000 лідерів і членів королівської родини з усього світу. Після служби пройшла панахида у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де її пізніше поховали на приватній церемонії поряд зі своїм чоловіком принцом Філіпом, її батьком, королем Георгом VI, її матір'ю, королевою Єлизаветою, королевою-матір'ю, та її сестрою принцесою.

У мережі вже показали могилу Її Величності, куди досі йдуть люди, щоб попрощатися з легендою.

Новим королем Великобританії став її син, якого тепер звати Карлом III. Він уже анонсував скорочення у своїй пресслужбі, а також взяв курс на економію видатків на монархію.