Смотрят "мультики" и нюхают мир: зачем на самом деле собаки высовывают голову в окно авто

Исследователи назвали истинную причину того, почему нашим питомцам так нравится высовывать голову в окно автомобиля во время движения.

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Запах открытой дороги, ветер в шерсти и возможность взглянуть с высока на других собак, вынужденных гулять по тротуару — есть много причин, почему наши собаки могут захотеть высунуть морду в окно движущейся машины. Однако ученые считают, что у такого поведения питомцев есть одна главная причина — "сенсорный шведский стол", пишет Science Focus.

Собаки видят меньше оттенков и часто близоруки, однако их поле зрения может достигать 250 градусов, к тому же они лучше воспринимают движение. Простыми словами, то, что нам покажется размытым в движении, для собак будет выглядеть як "яркий мультфильм", так как они способны регистрировать больше кадров в секунду, чем люди.

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Однако наиболее важным для наших питомцев является запах. Обоняние собак в разы превосходит человеческое: их носы оснащены 300 миллионами обонятельных рецепторов, а область мозга, отвечающая за расшифровку этих химических сигналов, в 40 раз больше человеческой. Для сравнения, человеческие носы содержат всего 6 миллионов обонятельных рецепторов.

Когда люди выдыхают, отработанный воздух фактически выходит тем же путем, что и вошел. Однако у собак все иначе. Когда животные вдыхают, воздух проходит через щели по бокам носа, а затем кружится, создавая потоки, приносящие новые запахи. Таким образом наши питомцы способны более или менее непрерывно обнюхивать — в результате именно запахи являются их ключом к интерпретации мира.

Таким образом поток воздуха из открытого окна движущегося автомобиля фактически является "ракетным топливом" для сенсорной системы собаки.

В то же время наши питомцы являются весьма сложными существами, а потому их подробности часто выходят за пределы базовых: таких, как сон, еда и секс. Ранее исследователи также обнаружили, что помимо сенсорной эйфории собакам часто попросту нравится ощущать ветер в шерсти и рассматривать мир, проносящийся за окном авто на большой скорости.

Ученые то и дело пытаются разгадать тайны поведения наших питомцев, ведь несмотря на то, что люди и собаки живут бок о бок тысячи лет, нам все еще не так много известно о причинах их поведения. Например, в пошлых исследованиях ученые смогли выяснить, почему наши питомцы так любят есть траву и экскременты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.