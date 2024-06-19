Без "підтримки України": Угорщина презентувала основні теми головування у ЄС (відео)

До кінця 2024 року у ЄС можуть провести саміт для країн Західних Балкан, які намагаються стати членами спільноти. Водночас аналогічного заходу для України, а також Молдови, не планується, повідомили журналісти.

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Постійний представник Угорщини у Європейському Союзі Балін Одор (Balint Odor) розповів про основні пріоритети спільноти на найближчі шість місяців — саме стільки Угорщина головуватиме у ЄС. Серед пріоритетів він згадав про стимулювання процесу вступу Балканських країн. Натомість жодним словом не згадав про Україну. Про деталі виступу Одора ідеться на порталі Deutsche Welle (DW).

Журналісти DW почули основні пріоритети Угорщини, озвучені на спеціальній зустрічі 18 червня у Брюсселі. Угорця презентували присутнім як представника країни, яка головуватиме з червня по грудень 2024 року. Після цього відбувся брифінг для преси, на якому ЗМІ мали можливість почути відповіді щодо України та війни РФ.

"Словосполучення "підтримка України" не прозвучало", — ідеться у статті.

Основні тези Одора, які стосуються України:

25 червня відбудеться перша міжурядова конференція ЄС з Україною та Молдовою і другої у цьому році не буде. Тим часом країни мають зосередитись на скринінгу законодавства;

за ситуацією на російсько-українській війні будуть "уважно стежити" і, якщо виникне потреба, можливо, включатимуть відповідні питання у порядок денний.

Дипломат заявив, що у планах — звернути більше уваги на Західні Балкани, які перебувають у процесі вступу до ЄС. Зокрема, намагатимуться закрити "побільше блоків переговорів" з країнами-кандидатами (зазначимо, це Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина та Косово). На його думку, прискорений рух України, Молдови й Грузії говорить про "незбалансованість" і він планує це виправити. Щоб прискорити процес, проведуть саміт ЄС-Західні Балкани, сказав угорський політик.

Під час презентації програми Угорщина озвучила девіз свого головування: "Зробимо Європу знову великою". Журналісти DW нагадали про співзвучність цієї фрази з лозунгом можливого кандидата на виборах президента Дональда Трампа: Make America great again ("Зробимо Америку знов великою" — пер. з англ.).

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та голова МЗС Петер Сіярто не раз відгукувались щодо подій в Україні. Наприклад, восени 2023 року Орбан відмовлявся підтримувати початок перемовин про вступ до ЄС. Весною 2024 року він зустрівся з Дональдом Трампом, прибічники якого з Республіканської партії 9 місяців гальмували виділення допомоги США.

Нагадуємо, 5 червня очільник угорського уряду заявив, що його країна єдина втрачає своїх громадян на російсько-українській війні. Тим часом Фокус розібрався, чи має ЄС інструменти, щоб завадити спротиву Орбана та Угорщини.