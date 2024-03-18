Вступление Украины в ЕС: Шмыгаль рассказал, когда могут начаться переговоры

По мнению премьер-министра, Киев очень быстро выполняет домашнее задание, поэтому вряд ли вступление займет два года.

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В Украине ожидают, что переговорный процесс относительно вступления в Евросоюз может начаться в течение первой половины текущего года. Такое заявление в комментарии Euractiv озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев ждет и стремится получить положительное решение Европейского совета по итогам его ближайшего заседания, запланированного на эту неделю. Также украинская сторона убеждена в возможности начала переговоров по вступлению в течение первого полугодия текущего года.

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Еврокомиссия на прошлой неделе передала странам-членам проект рамок переговоров о предоставлении Украине членства согласно решению руководства Евросоюза, которое было принято в декабре.

"Мы ожидаем, что оно будет одобрено нашими европейскими партнерами без каких-либо новых поправок, как и было предложено Еврокомиссией", — подчеркнул премьер.

Денис Шмыгаль вспомнил о словах президента Европейского совета Шарля Мишеля, который считает, что 2030 год может стать целевым годом для дальнейшего расширения ЕС. При этом глава правительства сказал, что Кабмин будет прилагать все усилия для того, чтобы это стало реальностью раньше, сразу после победы нашей страны.

По убеждению главы украинского правительства, Киев сможет достаточно быстро выполнить свою домашнюю работу, поэтому вряд ли для этого нужно будет больше двух лет.

Напомним, что 15 ноября власти Венгрии потребовали начала пересмотра политики Европейского Союза в отношении заявки Украины на официальное присоединение к блоку.