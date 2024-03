Украина испытает серьезный экономический удар в 2026 году, когда начнет действовать эконалог ЕС — Politico

Если бы налог на выбросы углерода в ЕС вступил в силу сегодня, говорят опрошенные изданием эксперты, это привело бы к падению экспорта в пределах 1,4 млн тонн чугуна, что эквивалентно потерям в размере $600 млн.

Европейский экологический налог СВАМ в 2026 году будет стоить украинским производителям миллионы, если не будут проведены быстрые изменения. Но Украина имеет шанс отсрочить его введение, если прибегнет к неотложным мерам. Об этом говорится в статье Politico под названием "The EU's carbon tax may devastate a country it is trying to keep alive: Украина".

"В то время, как ЕС обещает финансировать военные усилия Украины, сколько бы времени это ни длилось, он также настойчиво продвигает новый закон, который в нынешнем виде может истощить изуродованную войной украинскую экономику. Речь идет о налоге, который ЕС планирует ввести на целый ряд продукции углеродоемкого импорта, в частности на железо и сталь", — указывает издание.

С тех пор как началось полномасштабное вторжение России, Украина, которая и так зависела от экспорта в ЕС, стала еще более привязана к поставкам своей продукции в Европу, поскольку черноморские торговые пути были закрыты из-за военной опасности. В результате Украина испытает серьезный экономический удар в 2026 году, когда CBAM начнет действовать, акцентирует журналист: страна может потерять $1,4 млрд.

"Однако, в законе о СВАМ есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах — или стихийное бедствие — для исключительных обстоятельств, и война и военные действия подпадают под эту категорию. Но Брюссель не дал четких сигналов, что предложит Киеву исключение из-под действия механизма", — отмечает Politico.

"Украина будет поставлена на колени", — предупредил Йожеф Ксапо, директор по технологиям и стратегии "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшего металлургического завода страны.

"ЕС, конечно, не заинтересован в уничтожении украинской экономики, совсем наоборот. Отчасти поэтому нормы по СВАМ содержат положение о форс-мажорных обстоятельствах, которое позволяет ЕС делать исключения. Мохаммед Шахим, евродепутат от Нидерландов, возглавляющий работу профильного комитета парламента, сказал, что участники переговоров считают эту формулировку "украинским кейсом", — указывает издание.

Однако Европарламент не может принять эту норму самостоятельно — этот шаг должна сделать исполнительная власть ЕС в Брюсселе (Европейская комиссия). Пока она этого не сделала, хотя еще есть время, ведь механизм начнет действовать только в 2026 году. В то же время, нужно помнить, что такие шаги не происходят за одну ночь. Переговоры о членстве обычно длятся годами. Интеграция законов ЕС в национальное законодательство — это долгий процесс, а война еще больше усложняет ситуацию.

"Сагатом Саха, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, удивлен, что ситуация с налогом на выбросы углерода не рассматривается как насущная проблема. Он предупреждает: с приближением выборов в ЕС этот вопрос может быть отложен на месяцы, поскольку основные институты ЕС сменят персонал и законодателей", — предупреждает Politico.

Напомним, в Европейском Союзе в 2024 году станет меньше российской нефти, поскольку с 1 марта импорт нефти из РФ запретила Болгария.