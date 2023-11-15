Венгрия потребовала пересмотра политики относительно вступления Украины в ЕС

По словам венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки, до "стратегических обсуждений" Будапешт не поддержит никаких решений ЕС, которые бы способствовали вступлению Украины.

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В среду, 15 ноября, Венгрия потребовала пересмотреть политику Европейского Союза в отношении заявки Украины на официальное вступление в блок. Об этом сообщает Sky News.

Ожидается, что в следующем месяце представители Евросоюза начнут переговоры с Украиной.

В планах ЕС — до 2027 года выделить Киеву из своего бюджета 50 млрд евро.

Согласование этих решений требует единогласия от всех 27 стран-участниц ЕС. Вместе с тем венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Орбан утверждает, что денежные средства и военная помощь, которые уже были переданы Украине, потрачены напрасно.

Вступление Украины в ЕС: что говорят в Венгрии

"Нам нужно время на раздумья и стратегическое обсуждение политики Европейского Союза в отношении Украины", — заявил министр по делам ЕС Янош Бока.

Венгерский министр Янош Бока

С его слов, до такого обсуждения Будапешт не поддержит никакие решения ЕС, которые бы способствовали вступлению Украины.

Венгрия не впервые пытается блокировать решения ЕС. Прежде представители Венгрии требовали "стратегического" обсуждения санкций ЕС, которые вводились против России из-за начала полномасштабной войны.

В ряде подобных случаев, отмечают авторы публикации, Орбан в конечном итоге все же соглашался с решениями остальных стран ЕС, но в переговорах требовал определенных уступок для Венгрии.

Напомним, что Венгрия добилась желаемого: Россия взялась за крупный энергопроект на территории ЕС. Его реализация обойдется Венгрии в более, чем 12 млрд евро. Работы по строительству станции находятся в активной стадии.

Также сообщалось, что Венгрия считает Украину конкурентом. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Орбан рассчитывает, что ЕС направит финансовую помощь Будапешта, которая была заблокирована из-за проблем с демократией.