Угорщина вимагає перегляду політики щодо вступу України до ЄС

За словами угорського міністра у справах ЄС Яноша Боки, до "стратегічних обговорень" Будапешт не підтримає жодних рішень ЄС, які б сприяли вступу України.

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У середу, 15 листопада, Угорщина зажадала переглянути політику Європейського Союзу щодо заявки України на офіційний вступ до блоку. Про це повідомляє Sky News.

Очікується, що наступного місяця представники Євросоюзу почнуть переговори з Україною.

У планах ЄС — до 2027 року виділити Києву зі свого бюджету 50 млрд євро.

Узгодження цих рішень вимагає одностайності від усіх 27 країн-учасниць ЄС. Водночас угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що виступає проти переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Орбан стверджує, що кошти і військова допомога, які вже були передані Україні, витрачені марно.

Вступ України до ЄС: що говорять в Угорщині

"Нам потрібен час на роздуми і стратегічне обговорення політики Європейського Союзу щодо України", — заявив міністр у справах ЄС Янош Бока.

Угорський міністр Янош Бока

З його слів, до такого обговорення Будапешт не підтримає жодного рішення ЄС, які б сприяло вступу України.

Угорщина не вперше намагається блокувати рішення ЄС. Раніше представники Угорщини вимагали "стратегічного" обговорення санкцій ЄС, які вводилися проти Росії через початок повномасштабної війни.

У низці подібних випадків, зазначають автори публікації, Орбан зрештою все ж таки погоджувався з рішеннями решти країн ЄС, але в переговорах вимагав певних поступок для Угорщини.

Нагадаємо, що Угорщина домоглася бажаного: Росія взялася за великий енергопроект на території ЄС. Його реалізація обійдеться Угорщині в понад 12 млрд євро. Роботи з будівництва станції перебувають в активній стадії.

Також повідомлялося, що Угорщина вважає Україну конкурентом. За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Орбан розраховує, що ЄС спрямує фінансову допомогу Будапешта, яка була заблокована через проблеми з демократією.