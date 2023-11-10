По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Виктор Орбан рассчитывает, что ЕС выделит финансовую помощь для Будапешта, которая заблокирована из-за проблем с демократией.

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Венгрия продолжает блокировать военную помощь для Украины по нескольким причинам и одна из них — конкуренция. Об этом заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Еспресо.TV" 10 ноября.

По его словам, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "все вращается вокруг денег" и Украина была для него всего неким маркером. Именно поэтому решения ЕС о выделении новых средств Киеву в размере 50 миллиардов евро на 4 года блокируются.

Эксперт отмечает, что Будапешт сам хочет получить средства из фондов общеевропейского постковидного восстановления, которые были заблокированы из-за его проблем с демократией.

"Он создает схему: пока вы нам не отдадите европейские деньги, мы будем "квакать" за деньги российские. Поскольку с 24 февраля 2022-го министр иностранных дел Венгрии уже неоднократно бывал в Москве, кажется, 4 раза, то я думаю, что есть договоренности о поставках российских энергоресурсов, поэтому они используют это как элемент заигрывания с РФ", — заявил Евгений Магда.

В то же время, добавил директор Института мировой политики, Венгрия продолжает воспринимать Украину в качестве сильного конкурента. В связи с этим Виктор Орбан пытается найти поддержку среди других европейских государств, среди которых Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

"Все европейские политики чувствительны к избирателям, и Орбан не является исключением. Он в апреле 2022 года победил на парламентских выборах с тезисом о том, что не позволит втягивать Венгрию в войну России с Украиной, и он этим пользуется на сегодняшний момент очень активно. Нам это тоже надо учитывать", — подытожил Евгений Магда.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что в ЕС придумали запасной план помощи Украине, если Венгрия наложит вето. Комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан сказал, что блок не может быть шантажированным любыми членами, которые отказываются от него, поэтому в Евросоюзе решили рассмотреть альтернативу.