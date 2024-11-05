"Погані речі можуть відбуватися": Трамп визнав, що може програти вибори

Дональд Трамп упевнений, що має суттєву перевагу, порівняно зі своєю конкуренткою Камалою Гарріс. Однак від програшу це не страхує.

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Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп визнав, що він може і програти вибори. Про це політик заявив в інтерв'ю каналу ABC.

Під час телефонної розмови з ABC News експрезидент США Дональд Трамп сказав, що в нього, порівняно з Камалою Гарріс, "суттєва перевага"

"У мене досить суттєва перевага, але можна сказати, що можу програти. Погані речі можуть відбуватися", — заявив Трамп, додавши, що це буде цікаво.

Також він вважає, що переможець виборів стане відомим уже до вечора голосування і "в потрібний час" звернеться до країни з приводу результатів волевиявлення.

Нагадаємо, у невеликому американському містечку Діксвілл-Нотч уже оголосили перші результати виборів президента США. Голоси шістьох місцевих виборців розділилися: по три голоси отримали Камала Гарріс і Дональд Трамп.

2 листопада Фокус писав про шанси Камали Гарріс і Дональда Трампа на перемогу в президентських виборах США 2024 року. На той момент Гарріс випереджала суперника в більшості опитувань.

Крім того ми писали, кого з кандидатів, Трампа чи Гарріс, найбільше підтримують зірки американського шоу-бізнесу. Республіканець Трамп виграє у демократки Гарріс за кількістю підписників у соцмережах, але зірки-прихильники віцепрезидента мають більше фоловерів в Instagram, ніж трампісти.