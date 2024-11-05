"Плохие вещи могут происходить": Трамп признал, что может проиграть выборы

Дональд Трамп уверен, что у него существенное преимущество, по сравнению со своей конкуренткой Камалой Харрис. Однако от проигрыша это не страхует.

Related video

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что он может и проиграть выборы. Об этом политик заявил в интервью каналу ABC.

Во время телефонного разговора с ABC News экс-президент США Дональд Трамп сказал, что у него, по сравнению с Камалой Харрис, "существенное преимущество"

"У меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, что могу проиграть. Плохие вещи могут происходить", — заявил Трамп, добавив, что это будет интересно.

Также он считает, что победитель выборов станет известен уже к вечеру голосования и "в нужное время" обратится к стране по поводу результатов волеизъявления.

Напомним, в небольшом американском городке Диксвилл-Нотч уже объявили первые результаты выборов президента США. Голоса шестерых местных избирателей разделились: по три голоса получили Камала Харрис и Дональд Трамп.

2 ноября Фокус писал о шансах Камалы Харрис и Дональда Трампа на победу в президентских выборах США 2024 года. На тот момент Харрис опережала соперника в большинстве опросов.

Кроме того мы писали, кого из кандидатов, Трампа или Харрис, больше всего поддерживают звезды американского шоу-бизнеса. Республиканец Трамп выигрывает у демократки Харрис по количеству подписчиков в соцсетях, но звезды-сторонники вице-президента имеют больше фолловеров в Instagram, чем трамписты.