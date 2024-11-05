"Плохие вещи могут происходить": Трамп признал, что может проиграть выборы
Дональд Трамп уверен, что у него существенное преимущество, по сравнению со своей конкуренткой Камалой Харрис. Однако от проигрыша это не страхует.
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что он может и проиграть выборы. Об этом политик заявил в интервью каналу ABC.
Во время телефонного разговора с ABC News экс-президент США Дональд Трамп сказал, что у него, по сравнению с Камалой Харрис, "существенное преимущество"
"У меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, что могу проиграть. Плохие вещи могут происходить", — заявил Трамп, добавив, что это будет интересно.
Также он считает, что победитель выборов станет известен уже к вечеру голосования и "в нужное время" обратится к стране по поводу результатов волеизъявления.
Напомним, в небольшом американском городке Диксвилл-Нотч уже объявили первые результаты выборов президента США. Голоса шестерых местных избирателей разделились: по три голоса получили Камала Харрис и Дональд Трамп.
2 ноября Фокус писал о шансах Камалы Харрис и Дональда Трампа на победу в президентских выборах США 2024 года. На тот момент Харрис опережала соперника в большинстве опросов.
Кроме того мы писали, кого из кандидатов, Трампа или Харрис, больше всего поддерживают звезды американского шоу-бизнеса. Республиканец Трамп выигрывает у демократки Харрис по количеству подписчиков в соцсетях, но звезды-сторонники вице-президента имеют больше фолловеров в Instagram, чем трамписты.