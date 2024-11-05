Вибори в США 5 листопада: як відбувається голосування і що важливо знати (відео)

Протягом останніх 20 років на виборах президента США було три випадки, коли державу очолював політик, який набрав менше голосів американців, або перемога здобувалась з певними негараздами. У двох випадках до інцидентів був причетний Дональд Трамп.

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5 листопада 2024 року відбудуться вибори в США, під час яких американці обиратимуть політика для керування державою на найближчі чотири роки. У виборах беруть участь віцепрезидентка та представниця Демократичної партії Камала Гарріс. Її суперник — лідер Республіканської партії Дональд Трамп (45-ий президент, 2017-21 рр.). Обрання відбувається за особливою процедурою, яку розробили "Батьки-засновники" Сполучених штатів майже 300 років тому. Деталі процедури голосування на виборах США та роль колегії виборщиків розповіло "Радіо Свобода".

Вибори в США - як відбувається обрання президента

Вибори в США — процедура голосування і виборщики

Громадяни США 5 листопада прийдуть на виборчі дільниці і в бюлетені зроблять позначку навпроти імені потрібно кандидата. Таким чином відбуватиметься пряме голосування. Ці голоси порахують, але ім'я очільника держави офіційно не оголосять, навіть якщо визначиться, хто з політиків отримав більшу підтримку. Пройде ще місяць і ще одне голосування, і лише тоді стане відомо ім'я наступного президента. Це відбувається через особливості виборчої системи США, у якій передбачена ще одна проміжна ланка — голосування колегії виборщиків (United States Electoral College).

Колегія виборщиків США, згідно з задумом "батьків-засновників", робить процес більш справедливим та відповідає принципу федералізму. Готуючись до виборів, Республіканська та Демократична партії спершу призначають виборщиків — тобто людей, яким громадяни делегують право остаточного обрання президента. Кожен штат має свою кількість виборщиків, залежно від кількості населення, яке там проживає. Коли той чи інший кандидат перемагає у якомусь штаті, він отримує голоси усіх виборщиків. Наприклад, якщо у штаті Пенсильванія їх 19, то усі 19 голосів йому і дістаються.

Голосування виборщиків відбувається через місяць після прямого волевиявлення: кожен з них зобов'язаний віддати свій голос відповідно до результатів штату. Якщо у Пенсильванії, скажімо, переможе Гарріс, вона отримає 19 голосів, якщо її суперник, то усі голоси — його.

Як відбуватиметься обрання президента США у 2024 році:

5 листопада — пряме голосування громадян США в 50 штатах;

15 грудня, в неділю, через 41 день після 5 листопада — голосування виборщиків і остаточне обрання очільника держави;

20 січня 2025 року — інавгурація 47 президента США.

Загальна кількість виборщиків у 2024 році — 538. Щоб перемогти, кандидат має набрати 270 голосів.

Кількість виборщиків у кожному штаті можна побачити на інтерактивних картах, які розміщені на порталах інформаційних агентств та аналітичних центрів. Нижче — скриншот карти з порталу ABC News.

Вибори в США - скільки голосків виборщиків у кожному штаті Фото: Скриншот

Як склалась система виборів у США

Журналісти пояснили, чому 300 років тому американські політики створили особливу систему виборів, якої немає у жодній іншій країні світу. Вони розглядали два варіанти — пряме голосування усіх виборців і делеговане голосування, коли президента обирають у Конгресі. Якби обрали пряме голосування, то очільника держави обирав би штат, в якому найбільша кількість населення, наприклад, Каліфорнія, і тоді менші штати ніяк не впливали б на політику. З іншого боку, якби президента обирав Конгрес, то голова США не був би незалежним, міркували "батьки-засновники".

Щоб президент був незалежним, щоб дотриматись принципу федералізму і щоб голосування було справедливим, запровадили ще одну ланку — колегію виборщиків.

Кожен штат має кількість виборщиків, пропорційну кількості населення. Залежно від кількості населення штат має певну кількість членів у Палаті представників та сенаторів у Сенаті. Кількість виборщиків дорівнює кількості конгресменів, пояснюється на відео.

Наприклад, у Вайомінгу живе близько 600 тис. американців, їх представляють у Конгресі два члени Палати представників та один сенатор — тобто виборщиків у них три. В Каліфорнії кількість населення 39 млн, сенаторів та конгресменів — 54, тобто виборщиків також 54. Співвідношення виборщиків обох штатів (54 до 3, у 18 разів) більш справедливе, ніж співвідношення населення (39 до 0,6, в 65 разів), пояснили журналісти.

Проблеми з визначенням переможця

На відео також навели кілька прикладів проблем, які виникали у американців через особливості виборів президента. Через принцип "переможець штату отримує усі голоси виборщиків штату" кожен голос рядового виборця важливий, і тому бувають протести кандидатів та судові приписи для перерахунку. Крім того, бували випадки, коли на загальнонаціональних виборах один кандидат набирав арифметично більше голосів, але програвав по голосах виборщиків. Ще одне правило — виборщики зобов'язані проголосувати так, як проголосували виборці штату. Це правило, переважно, не порушують, але були виключення. В деяких штатах можуть за це покарати, але не завжди, пояснюється на відео.

Приклади проблемних голосувань в США:

у 2016 році 10 виборщиків віддали голоси з порушеннями. Вісім мали віддати свої голоси демократці Гілларі Клінтон, але не зробили цього і підтримали республіканця Дональда Трампа. Двоє вчинили навпаки. На результат на це вплинуло, але висвітлило проблему;

у 2016 році Гілларі Клінтон отримала на 3 млн більше голосів, ніж Дональд Трамп. Але голосування виборщиків показало перемогу республіканця;

у 2000 році кандидат-демократ Альберт Гор набрав на 500 тис. голосів більше, ніж суперник-республіканець Джордж Буш (молодший). За підсумками голосування виборщиків переміг Буш.

Зазначимо, 4 листопада Фокус розповів про наявність штатів, які по черзі обирають кандидата з тієї чи іншої партії, і тому з'являється невизначеність у прогнозах аналітиків. На виборах в США у 2024 році таких штатів сім — Невада (6 виборщиків), Північна Кароліна (16), Вісконсин (10), Джорджія (16), Пенсильванія (19), Мічиган (15), Аризона (11).

Нагадуємо, аналітичні центри та медіа оприлюднили останні опитування щодо ймовірного переможця на президентських виборах США. Тим часом стало відомо, чим завершилось голосування у невеликому містечку у глибокій провінції штату Нью-Гемпшир.