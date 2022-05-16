Контратака ВСУ. Почему для наступления нужна артиллерия НАТО

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сегодня на вооружении ВСУ находятся пушки и гаубицы советской разработки семидесятых годов. Практически немодернизированные. По тем временам это были неплохие изделия. Но они безнадежно устарели — дальность, скорострельность и точность невысокие, стрельба требует корректировки. Соответственно, для поражения цели необходимо множество выстрелов, а это позволяет россиянам засечь нашу батарею и постараться уничтожить ее ответным ударом.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пока россияне наступают по открытой местности, наша артиллерия работает эффективно. В первую очередь за счет реактивных систем залпового огня, которые бьют по площадям. Но как только россияне перейдут к обороне на укрепленных позициях, картинка поменяется зеркальным образом. И уже наши войска станут удобными мишенями для вражеского огня.

Но и это еще не все проблемы. Идет естественная убыль орудий — они уничтожаются врагом, выходят из строя, их уже начинает не хватать. А у врага практически неисчерпаемые арсеналы. Более того, стволы советских орудий предназначены примерно на 1000 выстрелов. Далее ствол изнашивается, резко падают точность и дальность. Изношенный ствол надо менять, но у нас нет запаса.

И это не все. Чтоб вы понимали: день интенсивной работы фронтовой артиллерии — один-два эшелона снарядов. Про приближающийся дефицит боеприпасов после того, как у нас в свое время взорвались пять складов, рассказывать не нужно.

Теперь о натовской ствольной артиллерии, гаубицах прежде всего. Кстати, гаубицы отличаются от пушек тем, что стреляют по навесной траектории, снаряд прилетает на цель сверху: как говорят артиллеристы, "падает за воротник". И это позволяет поражать хорошо окопавшегося врага, что необходимо именно при наступательных действиях.

Так вот, уже поставляемые нам натовские орудия стреляют на 10-15 км дальше, чем российские, и при существенно большей точности.

То есть мы можем вести прицельный огонь, минимально подставляясь под ответку. При этом разворачивается и сворачивается западная артиллерия для смены позиций вполне оперативно. Но главное ее достоинство — это способность стрелять по координатам цели, которые получены со спутников, беспилотников или вводятся операторами вручную. Есть полуавтоматический режим стрельбы, когда координаты цели засекаются контрбатарейными радарами и напрямую вводятся в систему управления орудия. В этом режиме гаубице необходимо тольĸо подносить снаряды и дергать за шнур.

Именно гарантированная точность без пристрелки, когда снаряд попадает в цель, а не пятью метрами рядом, является принципиально важным при штурме городской застройки. Мы ведь защищаем свою землю, своих сограждан, свои города и поселки, и обязаны делать это с минимальными разрушениями. Кстати, на практиĸе выяснилось, что наши артиллеристы осваивают натовскую технику даже быстрее, чем предполагалось. Уверен, что применение изобретательными украинцами этой техники в полевых условиях отĸроет такие боевые сценарии, о которой создатели орудий даже не задумывались.

Все будет Украина!

Источник.

Важно