Харкову стане спокійніше. У чому стратегічне значення успіху у Вовчанську

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ФРОНТОВІ УСПІХИ ГУР

Зранку писав, що ситуація на фронті вкрай важка. З Вугледару, швидше за все, доведеться відійти. А це потягне за собою і відхід на інших ділянках фронту до тих позицій на висотах, де місцевість дозволяє створити захисні рубежі.

Однак є і приємні новини: підрозділи ГУР остаточно зачистили територію Вовчанського агрегатного заводу, де до останнього ховалися російські штурмовики, яких вдалося відрізати від основних частин, і постачання всього необхідного йшло дронами.

Не певен, що це найкраще рішення, — використовувати елітний спецназ, щоб викурити щурів, що позабивалися у нори, але, оскільки інші підрозділи ЗСУ з цим не впоралися, довелося займатися ГУР. І російські пропагандисти, які, зрозуміло, відразу почали називати Вовчанский Агрегатний новою Брестською фортецею, визнали, що їхня "фортеця" — йок. Всі тридцять виробничих корпусів. І "гарнізон" — теж йок, за виключенням полонених.

А в агресора планували використовувати захоплений завод як передовий плацдарм для наступу. Ще декілька кілометрів просування — і ворог міг би обстрілювати Харків польовою артилерією. У зачистці заводу брали участь група Тимура і спецпідрозділи "Стугна", "Парагон", "Терор", "Юнгер", РДК і БДК.

І є поки що не підтверджена офіційно інфа, що на Агрегатному у полон до ГУР потрапило кілька великих щурів, що покращить ситуацію під час обміну наших захисників.

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