Харькову станет спокойнее. В чем стратегическое значение успеха в Волчанске

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ФРОНТОВЫЕ УСПЕХИ ГУР

Утром писал, что ситуация на фронте крайне тяжелая. Из Угледара, скорее всего, придется отойти. А это повлечет за собой и отход на других участках фронта к тем позициям на высотах, где местность позволяет создать защитные рубежи.

Однако есть и приятные новости: подразделения ГУР окончательно зачистили территорию Волчанского агрегатного завода, где до последнего прятались российские штурмовики, которых удалось отрезать от основных частей. И снабжение всего необходимого шло дронами.

Не уверен, что это лучшее решение — использовать элитный спецназ, чтобы выкурить забившихся в норы крыс, но поскольку другие подразделения ВСУ с этим не справились, пришлось заниматься ГУР. И российские пропагандисты, которые, разумеется, сразу начали называть Волчанский Агрегатный новой Брестской крепостью, признали, что их "крепость" — йок. Все тридцать производственных корпусов. И "гарнизон" — тоже йок, за исключением пленных.

А у агрессора планировали использовать захваченный завод как передовой плацдарм для наступления. Еще несколько километров продвижения — и враг мог бы обстреливать Харьков полевой артиллерией. В зачистке завода участвовали группа Тимура и спецподразделения "Стугна", "Парагон", "Террор", "Юнгер", РДК и БДК.

И есть пока не подтвержденная официально инфа, что на Агрегатном в плен к ГУР попало несколько крупных крыс, что улучшит ситуацию при обмене наших защитников.

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