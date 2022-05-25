Греческий огонь: РПГ, автоматы, ракеты. Как Афины поддерживают украинскую армию

Поставив автоматы, РПГ и неуправляемые ракеты, Греция уже вошла в длинный список стран, оказавших военную поддержку Украине. Эта поддержка не слишком бросается в глаза, но тем не менее, в совокупности это значительный вклад в дело победы украинцев.

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На сегодня почти все страны — члены ЕС и НАТО в той или иной степени оказали военную поддержку Украине в ее борьбе с российской армией. Хотя наибольшее общественное внимание привлекла передача Словакией батареи ЗРК С-300ПМУ и поставка США и Великобританией ПТРК Javelin и NLAW, многие другие страны также внесли свой вклад.

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Одной из таких стран стала Греция, которая обязалась предоставить военную помощь Украине уже 27 февраля. Помощь включала 20 тысяч автоматов Калашникова, 815 одноразовых ракетных установок РПГ-18 и неизвестное количество 122-мм неуправляемых ракет. Вскоре после этого в Украину были отправлены по меньшей мере два самолета с вооружением и боеприпасами, так что это оружие уже используется против российских войск.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный поставкам греческого вооружения для ВСУ.

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С тех пор Греция неоднократно упоминалась как возможный источник дополнительных систем вооружения для украинской армии.

В частности, Греция располагает огромным арсеналом оружия советского производства, с которым украинские войска уже знакомы (в отличие от большинства западных типов вооружений, поставляемых в настоящее время). В их числе — ЗРК С-300ПМУ-1, "Тор-М1" и 9К33 "Оса", а также реактивные системы залпового огня (РСЗО), боевые бронированные машины (ББМ) и другое оборудование. Несомненно, по этой причине США рассматривали Грецию как потенциальный источник советского оружия, которое могло бы немедленно поступить на вооружение.

Аналогичные планы строились и насчет Кипра в отношении поставок ЗРК "Бук-М1" и "Тор-М1". Тем не менее, в начале апреля греческое правительство официально отказалось от поставок такого вооружения на том основании, что оно ставит под угрозу собственную обороноспособность страны, а позже подтвердило отсутствие намерений отправлять дополнительное военное оборудование в Украину.

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Хотя заявления греческого правительства наверняка разочаровали Украину, у которой мало других возможностей приобрести более дальнобойные ЗРК типа "Тор" и "Бук", Греция рискует серьезно ослабить свои позиции против Турции, лишившись современного оружия типа "Осы" и "Тор-М1". США пообещали выплатить компенсацию странам, которые решат поставлять Украине высококлассное оружие, или временно развернуть в этих странах американское вооружение. Но на самом деле очень мало западных систем могут заменить те, что в настоящее время используются в Греции. Греческие вооруженные силы не смогли бы позволить себе приобрести новые системы из-за ограниченного финансирования, а поставка запасных систем из США, как можно ожидать, вызовет яростные возражения со стороны Турции.

Греция – единственная страна НАТО, эксплуатирующая ЗРК "Тор". Впрочем, Польша, Болгария и Румыния также обладают значительным количеством систем 9К33 "Оса" и поэтому являются более разумными источниками такого вооружения.

В частности, С-300ПМУ-1 представляет собой один из самых ценных активов Греции (по крайней мере, на бумаге). С-300ПМУ-1, которые Греция получила от Кипра в результате кипрского ракетного кризиса в конце 1990-х годов, буксируются полуприцепами КрАЗ-260Б, в отличие от более тяжелых гусеничных машин или грузовиков МАЗ-543М, которые часто используют в связке с С-300. Развертывание одних только радарных систем ПМУ-1 может занять до двух часов, что значительно снижает их тактическую мобильность и подвергает эти системы угрозе со стороны российских БПЛА. Украина уже убедилась в этом на собственном опыте, потеряв в первые дни войны 12 полуприцепных пусковых установок 5П851А, используемых с ЗРК С-300ПТ.

[ + – ] Греческая батарея С-300ПМУ-1, в настоящее время размещенная на острове Крит

Хотя поставки около 20 тысяч автоматов Калашникова, 815 РПГ-18 и 122-мм неуправляемых реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 или RM-70 не дотягивают до поставок более тяжелого вооружения, это оружие все же представляет определенный интерес. Например, история того, как Греция получила 20.тысяч автоматов АК, по меньшей мере интригует.

При домайданном правительстве Януковича Украина стремилась заработать на теневых сделках с оружием, не особенно интересуясь покупателями. Когда греческие власти получили информацию о том, что судно "Нур-М", шедшее под флагом Сьерра-Леоне в пункт назначения в Турции, на самом деле перевозило вооружение, предназначенное для Сирии или Ливии, неизвестно, какой именно стороне в этих странах предназначалось оружие. Поэтому анонимный украинский чиновник заявил, что о сделке проболтался не кто иной как Россия.

Груз из 56 контейнеров с оружием, включая 20 тысяч автоматов АК, до недавнего времени находился под арестом в Греции. Таким образом, помешав Украине в экспорте этого оружия, Греция вернула его в Украину, где его используют в войне против российской армии вместо бесконечных гражданских войн в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Еще десять лет назад никто и помыслить не мог о таком.

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Помимо различных типов российских систем ПВО, Греция также обладает разнообразным арсеналом других систем вооружения советского производства, включая модернизированные боевые машины пехоты БМП-1А1 "Ост", более сотни 122-мм РСЗО РМ-70, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) 9М111 "Фагот" и 9М133 "Корнет", а также пушки ЗУ-23. Все ПТРК, кроме "Корнета", были получены из запасов бывшей ГДР, а это означает, что Греция должна будет запросить разрешение Германии на их передачу Украине. Поскольку Украина уже получила значительное количество БМП-1 из Польши и Чехии, а также сотни БТР из нескольких других стран, разрешение Германии будет не самым большим препятствием, однако эту поставку могут посчитать избыточной.

Решение греческого правительства не поставлять дополнительное вооружение, в том числе ЗРК, несомненно, разочарует Украину. Однако это вполне ожидаемо, учитывая весь контекст ситуации. Поставив автоматы, РПГ и неуправляемые ракеты, Греция уже вошла в длинный список стран, оказавших военную поддержку Украине. Эта поддержка не слишком привлекает внимание общественности, но в совокупности внесет значительный вклад в дело украинцев.

[ + – ] Греческий солдат

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