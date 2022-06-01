Греція погодилася передати БМП-1 Україні в обмін на німецькі "Мардери"

Грецька армія отримуватиме один німецький БМП замість одного переданого Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передавання Грецією бойових машин піхоти Україні в обмін на німецькі "Мардери". Про це повідомляє Army Recognition.

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Греція отримає сучасні німецькі БМП Marder в обмін на передавання радянських БМП-1 в Україну. Для такого обміну канцлер контактував із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Після згоди з грецької сторони, Міноборони обговорюватимуть конкретні умови реалізації проєкту.

Як зазначає видання, Греція ще минулого року отримала пропозицію замінити радянські БМП-1 на німецьку техніку. Rheinmetall пропонувала продати 200 мардерів 1А3 і 170 БМП KF-41 Lynx. Наразі країна отримала шанс отримати їх безкоштовно в обмін на постачання БМП-1 в Україну.

За словами німецьких офіційних осіб, постачання БМП-1 вигідні для України, оскільки у ЗСУ експлуатують цю техніку й вона не вимагатиме додаткового навчання. Греція отримала бойові машини піхоти у 1994 році, а виготовлені вони були у Східній Німеччині.

Нагадаємо, Німеччина передасть 15 танків Леопард Чехії замість переданих Україні Т-72.

1 червня Шольц також заявив про плани Німеччини передати Україні найсучаснішу установку ЗРК Iris-T SLM.