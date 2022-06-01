Греция согласилась передать БМП-1 Украине в обмен на немецкие "Мардеры"

Греческая армия будет получать один немецкий БМП взамен одного переданного Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Грецией боевых машин пехоты Украине в обмен на немецкие "Мардеры". Об этом сообщает Army Recognition.

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Греция получит современные немецкие БМП Marder в обмен на передачу советских БМП-1 в Украину. Для такого обмена канцлер контактировал с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. После согласия с греческой стороны, Минобороны будут обсуждать конкретные условия реализации проекта.

Как отмечает издание, Греция еще в прошлом году получила предложение заменить советские БМП-1 на немецкую технику. Rheinmetall предлагала продать 200 Мардер 1А3 и 170 БМП KF-41 Lynx. Теперь страна получила шанс получить их бесплатно в обмен на поставки БМП-1 в Украину.

По словам немецких официальных лиц, поставки БМП-1 выгодны для Украины поскольку в ВСУ эксплуатируют эту технику и она не потребует дополнительного обучения. Греция получила боевые машины пехоты в 1994 году, а изготовлены они были в Восточной Германии.

Напомним, Германия передаст 15 танков Леопард Чехии взамен переданных Украине Т-72.

1 июня Шольц также заявил о планах Германии передать Украине самую современную установку ЗРК Iris-T SLM.