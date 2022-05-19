Германия передаст 15 танков Leopard Чехии взамен переданных Украине Т-72

Чешская сторона получит не только танки, но и снаряды с запчастями к ним. Также их модернизируют до версии 2A7+.

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Чехия получит 15 танков Leopard 2A4 из Германии после отправки в Украину танков и БМП. Об этом сообщает Defense Brief.

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Чехия подтвердила, что Германия поставит 15 "Леопардов" взамен техники, которую передали украинской армии. Вдобавок к этому стороны будут вести переговоры о вероятности покупки до 50 танков Leopard 2A7+ в ближайшие годы. Вместе с 15-ю танками будут переданы запчасти и боеприпасы. Первый танк передадут не позднее, чем через 6 месяцев после подписания контракта. Вдобавок Чехия ожидает, что танки 2A4 модернизируют до версии 2A7+.

Официально Чехия не озвучивала, сколько техники было передано в Украину, но известно, что были переданы танки Т-72, БМП-1 и системы противовоздушной обороны "Стрела-10".

"Германия уже давно является нашим ключевым экономическим партнером. Однако в области обороны это не так, и мы хотим это изменить не только в области танковых войск, но и в двустороннем сотрудничестве в целом. Я верю, что благодаря этому наша армия станет сильнее, а наша страна — в большей безопасности", — заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Напомним, 17 мая в Чехии заявили о готовности передать Украины Т-72, а взамен получить немецкие "Леопарды".

В началае мая Германия и Чехия договорились о "кольцевом обмене" оружия для передачи образцов в Украину.