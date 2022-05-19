Німеччина передасть 15 танків Leopard Чехії замість переданих Україні Т-72

Чеська сторона отримає не лише танки, а й снаряди із запчастинами до них. Також їх модернізують до версії 2A7+.

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Чехія отримає 15 танків Leopard 2A4 з Німеччини після відправки в Україну танків та БМП. Про це повідомляє Defense Brief.

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Чехія підтвердила, що Німеччина поставить 15 "Леопардів" на заміну техніки, яку передали українській армії. На додаток до цього сторони вестимуть переговори про можливість покупки до 50 танків Leopard 2A7+ в найближчі роки. Разом з 15-ма танками передадуть запчастини та боєприпаси. Перший танк передадуть не пізніше ніж через 6 місяців після підписання контракту. До того ж Чехія очікує, що танки 2A4 модернізують до версії 2A7+.

Офіційно Чехія не озвучувала скільки техніки передано в Україну, але відомо, що передані танки Т-72, БМП-1 та системи протиповітряної оборони "Стріла-10".

"Німеччина вже давно є нашим ключовим економічним партнером. Проте в галузі оборони це не так, і ми хочемо це змінити не лише в галузі танкових військ, а й у двосторонній співпраці загалом. Я вірю, що завдяки цьому наша армія стане сильнішою, а наша країна — в більшій безпеці", — заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Нагадаємо, 17 травня в Чехії заявили про готовність передати України Т-72, а натомість отримати німецькі "Леопарди".

На початку травня Німеччина та Чехія домовилися про "кільцевий обмін" зброї для передачі зразків в Україну.