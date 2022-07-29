Залужный показал применение на фронте американских РСЗО M270 (видео)

М270 — это старший брат HIMARS, обладающий в два раза большим количеством ракет, но меньшей мобильностью.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал видео с применением MLRS M270 и благодарностью партнерам за помощь. Об этом сообщается на странице командующего в Фейсбуке.

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В видеоролике видна работа экипажа американского РСЗО M270 — старшего брата HIMARS. MLRS отличается 12 направляющими для ракет вместо 6 как у HIMARS. В видеоролике на ракетах видны надписи, которые нанесли бойцы: "За Днепр", "Из Очакова", "За білявку" и другие.

Вместе с экипажем, который в М270 состоит из трех бойцов, у военных есть пес, сопровождающий их. В конце ролика виден пуск высокоточных ракет, которые летят по сложной траектории.

[ + – ] Траектория полета ракеты GMLRS

"Вооруженные сили Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе!" — написал Залужный.

Что известно о MLRS M270?

М270 менее мобильный комплекс, чем HIMARS, но на это есть своя причина — на его борту находится 12 направляющих, а не 6 как у HIMARS. Его максимальная скорость составляет 64 км/ч. Весь пакет ракет выпускается за 60 секунд. Изготавливается M270 на базе БМП Bradley. При этом HIMARS и M270 ведут стрельбу одинаковыми ракетами.

Напомним, по словам главы Минобороны Резникова, HIMARS позволил ВСУ снизить интенсивность вражеского огня. О поставках РСЗО М270 заявлял Борис Джонсон 6 июня. Украина их получила безвозмездно.