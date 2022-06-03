Швеція передасть Україні комплекси берегової оборони Robot-17: що про них відомо (фото)
Разом із далекобійними ракетами Harpoon Україна отримає багаторівневу систему захисту берега від російських атак із моря.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Міністерство оборони Швеції оголосило новий пакет допомоги Україні, до якого серед іншого увійшов протикорабельний ракетний комплекс Robot 17. Про це повідомляє The War Zone.
Передавання Швецією такого озброєння є прикладом підвищеної готовності союзних країн забезпечувати українську армію досконалішою зброєю. Система Robot 17 є шведською версією американської ракети AGM-114 Hellfire. Уперше вона була зроблена у 1980-х роках компанією Saab Bofors Dynamics.
Ракета наводиться за лазерною указкою з дальністю приблизно до 8 км. Максимальна швидкість — 450 м/с або 1,3 Махи (понад 1 600 км/год).
Як зазначили в Міноборони Швеції, ракетний комплекс запросила Україна для вирішення проблеми російської присутності, що росте, в прибережних районах південного сходу України. Мобільний комплекс Robot 17 підійде для захисту від десантних вторгнень.
Крім атаки морських цілей, ракети можуть уражати і наземні цілі, що, як пишуть журналісти, також може знадобитися.
Robot 17 + ракети Harpoon
Robot 17 можуть використовувати разом із ракетами Harpoon, які передала Україні Данія. Гарпуни повинні забезпечити далекий захист у десятках кілометрах від берега, а Robot 17 забезпечить захист на ближній дистанції.
За короткий час Україна отримала багаторівневу систему оборони берега, що дозволить захиститися від російських загарбників. А останні постачання зброї, як пише автор, безсумнівно змінять ландшафт бойових дій.
Нагадаємо, 28 травня в Україну прибули ракети Harpoon, здатні потопити весь Чорноморський флот. Про те, що Данія має намір передати Україні пускову установку та протикорабельні ракети Harpoon, стало відомо 23 травня.