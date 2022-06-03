Швеція передасть Україні комплекси берегової оборони Robot-17: що про них відомо (фото)

Разом із далекобійними ракетами Harpoon Україна отримає багаторівневу систему захисту берега від російських атак із моря.

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Міністерство оборони Швеції оголосило новий пакет допомоги Україні, до якого серед іншого увійшов протикорабельний ракетний комплекс Robot 17. Про це повідомляє The War Zone.

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Передавання Швецією такого озброєння є прикладом підвищеної готовності союзних країн забезпечувати українську армію досконалішою зброєю. Система Robot 17 є шведською версією американської ракети AGM-114 Hellfire. Уперше вона була зроблена у 1980-х роках компанією Saab Bofors Dynamics.

[ + – ] Robot-17 – це досить легка установка, що робить її мобільною

Ракета наводиться за лазерною указкою з дальністю приблизно до 8 км. Максимальна швидкість — 450 м/с або 1,3 Махи (понад 1 600 км/год).

[ + – ] Robot 17 на озброєнні швецької армії

Як зазначили в Міноборони Швеції, ракетний комплекс запросила Україна для вирішення проблеми російської присутності, що росте, в прибережних районах південного сходу України. Мобільний комплекс Robot 17 підійде для захисту від десантних вторгнень.

Крім атаки морських цілей, ракети можуть уражати і наземні цілі, що, як пишуть журналісти, також може знадобитися.

Robot 17 + ракети Harpoon

Robot 17 можуть використовувати разом із ракетами Harpoon, які передала Україні Данія. Гарпуни повинні забезпечити далекий захист у десятках кілометрах від берега, а Robot 17 забезпечить захист на ближній дистанції.

За короткий час Україна отримала багаторівневу систему оборони берега, що дозволить захиститися від російських загарбників. А останні постачання зброї, як пише автор, безсумнівно змінять ландшафт бойових дій.

Нагадаємо, 28 травня в Україну прибули ракети Harpoon, здатні потопити весь Чорноморський флот. Про те, що Данія має намір передати Україні пускову установку та протикорабельні ракети Harpoon, стало відомо 23 травня.