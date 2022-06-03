Швеция передаст Украине комплексы береговой обороны Robot-17: что о них известно (фото)
Вместе с дальнобойными ракетами Harpoon, Украина получит многоуровневую систему защиты берега от российских атак с моря.
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Министерство обороны Швеции объявило новый пакет помощи Украине, в который среди прочего, вошел противокорабельный ракетный комплекс Robot 17. Об этом сообщает The War Zone.
Передача Швецией такого вооружения является примером растущей готовности союзных стран снабжать украинскую армию более совершенным оружием. Система Robot 17 является шведской версией американской ракеты AGM-114 Hellfire. Впервые она была произведена в 1980-х годах компанией Saab Bofors Dynamics.
Ракета наводится по лазерной указке с дальностью до примерно 8 км. Максимальная скорость — 450 м/с или 1,3 Маха (свыше 1600 км/ч).
Как отметили в Минобороны Швеции, ракетный комплекс запросила Украина для решения проблемы растущего российского присутствия в прибрежных районах юго-востока Украины. Мобильный комплекс Robot 17 подойдет для защиты от десантных вторжений.
Помимо атаки морских целей, ракеты могут поражать и наземные цели, что как пишут журналисты, также может пригодиться.
Robot 17 + ракеты Harpoon
Robot 17 могут использовать вместе с ракетами Harpoon, которые передала Украине Дания. "Гарпуны" должны обеспечить дальнюю защиту в десятках километрах от берега, а Robot 17 обеспечит защиту на ближней дистанции.
За короткий промежуток времени Украина получила многоуровневую систему обороны берега, что позволит защититься от российских захватчиков. А последние поставки оружия, как пишет автор, несомненно изменят ландшафт боевых действий.
Напомним, 28 мая в Украину прибыли ракеты Harpoon, способные потопить весь Черноморский флот. О том, что Дания намерена передать Украине пусковую установку и противокорабельные ракеты Harpoon, стало известно 23 мая.