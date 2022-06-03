Швеция передаст Украине комплексы береговой обороны Robot-17: что о них известно (фото)

Вместе с дальнобойными ракетами Harpoon, Украина получит многоуровневую систему защиты берега от российских атак с моря.

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Министерство обороны Швеции объявило новый пакет помощи Украине, в который среди прочего, вошел противокорабельный ракетный комплекс Robot 17. Об этом сообщает The War Zone.

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Передача Швецией такого вооружения является примером растущей готовности союзных стран снабжать украинскую армию более совершенным оружием. Система Robot 17 является шведской версией американской ракеты AGM-114 Hellfire. Впервые она была произведена в 1980-х годах компанией Saab Bofors Dynamics.

[ + – ] Robot-17 - это достаточно легкая установка, что делает ее мобильной

Ракета наводится по лазерной указке с дальностью до примерно 8 км. Максимальная скорость — 450 м/с или 1,3 Маха (свыше 1600 км/ч).

[ + – ] Robot 17 на вооружении швецкой армии

Как отметили в Минобороны Швеции, ракетный комплекс запросила Украина для решения проблемы растущего российского присутствия в прибрежных районах юго-востока Украины. Мобильный комплекс Robot 17 подойдет для защиты от десантных вторжений.

Помимо атаки морских целей, ракеты могут поражать и наземные цели, что как пишут журналисты, также может пригодиться.

Robot 17 + ракеты Harpoon

Robot 17 могут использовать вместе с ракетами Harpoon, которые передала Украине Дания. "Гарпуны" должны обеспечить дальнюю защиту в десятках километрах от берега, а Robot 17 обеспечит защиту на ближней дистанции.

За короткий промежуток времени Украина получила многоуровневую систему обороны берега, что позволит защититься от российских захватчиков. А последние поставки оружия, как пишет автор, несомненно изменят ландшафт боевых действий.

Напомним, 28 мая в Украину прибыли ракеты Harpoon, способные потопить весь Черноморский флот. О том, что Дания намерена передать Украине пусковую установку и противокорабельные ракеты Harpoon, стало известно 23 мая.