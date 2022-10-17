У Курську партизани пропонують мобілізованим росіянам здаватися, — соцмережі (фото)

Невідомі у прикордонному російському регіоні розклеїли листівки із закликом до солдатів "не воювати за чужі гасла".

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У російському місті Курську невідомі розвісили листівки із закликом до російських військових здаватися в полон і зберегти собі таким способом життя. Відповідні фотографії з'явилися у соцмережах.

[ + – ] У російському місті невідомі розвісили листівки "Хочу жити"

Відомо, що листівки в регіоні РФ, що знаходиться на кордоні з Україною, з'явилися після того, як у країні-агресорі заблокували інтернет-платформу українського проєкту "Хочу жити".

[ + – ] Проєкт "Хочу жити" вчить росіян правильно здаватися в полон ЗСУ

У рамках проєкту військовослужбовцям російської армії роз'яснювали, як правильно потрапити в полон до ЗСУ. Зокрема, солдатам пропонували заздалегідь дзвонити і уточнювати всі незрозумілі для них моменти.

На листівках у Курську також написано "Хочу жити" та вказані телефони, за якими можна зв'язатися з українською стороною.

"Військовослужбовець російських Збройних сил! Перестань воювати за чужі гасла. Зв'яжися з нами — збережи собі життя", — сказано в зверненні.

Що за проєкт "Хочу жити"?

Український державний проєкт "Хочу жити" створено для того, щоб інформувати військовослужбовців ЗС РФ про можливості для них скласти зброю та здатися в полон ЗСУ.

Зокрема, українська сторона гарантує тим росіянам, хто вирішив не воювати проти України та здатися в полон:

дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;

триразове харчування;

медичне обслуговування;

юридичне супроводження з боку міжнародних організацій;

регулярний зв'язок із рідними;

можливість обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні у Російській Федерації.

Уточнюється, що всі військовослужбовці, які добровільно здалися, оформляються як потрапили в полон у бою. Це зберігає для них усі виплати та пільги, які належать для військових у Росії, а також зможе захистити їх від можливого переслідування на батьківщині після повернення додому.

Нагадаємо, представник української розвідки Андрій Юсов раніше говорив, що лише за кілька тижнів понад дві тисячі військовослужбовців РФ зателефонували на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" з питанням про те, як здатися в полон ЗСУ. За його словами, кількість звернень від громадян РФ суттєво збільшилась після успішного контрнаступу Збройних сил України на харківському напрямі.

Речник проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко також розповідав про масові звернення росіян на гарячу лінію.