В Курске партизаны предлагают мобилизованным россиянам сдаваться, – соцсети (фото)

Неизвестные в приграничном российском регионе расклеили листовки с призывом к солдатам "не воевать за чужие лозунги".

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В российском городе Курск неизвестные развесили по городу листовки с призывом к российским военным сдаваться в плен и сохранить себе таким образом жизнь. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

[ + – ] В российском городе неизвестные развесили листовки "Хочу жить"

Как стало известно, листовки в регионе РФ, который находится на границе с Украиной, появились после того, как в стране-агрессоре заблокировали интернет-платформу украинского проекта "Хочу жить".

[ + – ] Проект "Хочу жить" учит россиян правильно сдаваться в плен ВСУ

В рамках проекта военнослужащим российской армии разъясняли, как правильно попасть в плен к ВСУ. В частности, солдатам предлагали звонить заранее и уточнять все непонятные для них моменты.

На листовках в Курске также написано "Хочу жить" и указаны телефоны, по которым можно связаться с украинской стороной.

"Военнослужащий российских Вооруженных сил! Перестань воевать за чужие лозунги. Свяжись с нами –– сохрани себе жизнь", –– сказано в обращении.

Что за проект "Хочу жить"?

Украинский государственный проект "Хочу жить" создан для того, чтобы информировать военнослужащих ВС РФ о возможностях для них сложить оружие и сдаться в плен ВСУ.

В частности, украинская сторона гарантирует тем россиянам, кто решил не воевать против Украины и сдаться в плен следующее:

соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

регулярную связь с родными;

возможность обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации.

Как уточняется, все добровольно сдавшиеся военнослужащие оформляются как попавшие в плен в бою. Это сохраняет для них все выплаты и льготы, полагающиеся для военных в России, а также сможет защитить их от возможного преследования на родине после возвращения домой.

Напомним, представитель украинской разведки Андрей Юсов ранее говорил, что всего за несколько недель более двух тысяч военнослужащих РФ позвонили на горячую линию проекта "Хочу жить" с вопросом о том, как сдаться в плен ВСУ. По его словам, количество обращений от граждан РФ существенно увеличилось после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.

Спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко также рассказывал о массовых обращениях россиян на горячую линию.