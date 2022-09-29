200 обращений в день: солдаты РФ стали чаще обращаться к ВСУ о том, как сдаться в плен

После объявления мобилизации в РФ, количество звонков неуклонно растет. Российские военные, которые сдадутся в плен, получат трехразовое питание, медпомощь и связь с родными.

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Спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко на брифинге сообщил, что с 18 сентября они получили более 2000 звонков от россиян по теме сдачи в полон украинской армии. Об этом сообщает АрміяInform.

С 18 сентября проектом "Хочу жить" было обработано свыше 2000 звонков от российских военных, которые не желают выполнять преступные приказы Путина и воевать против Украины. Они узнавали как можно сдаться в плен.

"Конечно, с мобилизацией в Российской Федерации количество звонков только увеличивается", — заявил Матвиенко.

Как говорит спикер, алгоритм сдачи в плен уже детально проработан — есть телеграмм-бот и номера горячих линий, по которым можно обратиться. В ходе диалога украинская сторона поясняет как, и при каких обстоятельствах можно сдаться в плен. Однако больше деталей озвучить координатор не стал.

Подчеркивается, что Украина гарантирует всем военнопленным соблюдение Женевских конвенций: трехразовое питание, медицинскую помощь и возможность связываться с родными.

Напомним, 27 сентября 92 бригада ВСУ взяла в плен первого мобилизованного россиянина из Ростовской области. Он успел прослужить всего три дня. В тот же день нацгвардейцы захватили в плен 15 военнослужащих РФ, среди которых двое майоры.