200 звернень на день: солдати РФ стали частіше звертатися до ЗСУ про те, як здатися в полон

Після оголошення мобілізації у РФ кількість дзвінків неухильно зростає. Російські військові, які здадуться в полон, отримають триразове харчування, медичну допомогу та зв'язок із рідними.

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Спікер проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко на брифінгу повідомив, що з 18 вересня вони отримали понад 2000 дзвінків від росіян на тему здачі в повну українську армію. Про це повідомляє АрміяInform.

З 18 вересня проєкт "Хочу жити" опрацював понад 2000 дзвінків від російських військових, які не бажають виконувати злочинні накази Путіна та воювати проти України. Вони дізнавалися, як можна здатися в полон.

"Звичайно, з мобілізацією в Російській Федерації кількість дзвінків тільки збільшується", — заявив Матвієнко.

Як каже спікер, алгоритм здачі в полон вже детально опрацьований — є телеграм-боти та номери гарячих ліній, за якими можна звернутися. Під час діалогу українська сторона пояснює як і за яких обставин можна здатися в полон. Проте більше деталей озвучувати координатор не став.

Наголошується, що Україна гарантує всім військовополоненим дотримання Женевських конвенцій: триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв'язуватись із рідними.

Нагадаємо, 27 вересня 92 бригада ЗСУ взяла в полон першого мобілізованого росіянина з Ростовської області. Він встиг прослужити лише три дні. Того ж дня нацгвардійці захопили в полон 15 військовослужбовців РФ, серед яких двоє майорів.