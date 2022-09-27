Нацгвардійці захопили в полон двох майорів російських військ (відео)

Загалом військовослужбовці захопили в полон 15 росіян під час контрнаступу у Харківській області. Сили оборони змусили окупантів здатися.

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У процесі контрнаступу нацгвардійців на Ізюмському напрямку військові захопили в полон 15 російських солдат, серед яких було 2 майори. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Військовослужбовці у Нацгвардії "демілітаризували" і взяли в полон 15 військовослужбовців російської армії, серед яких було двоє майорів. Зазначається, що військові з Нацгвардії разом із підрозділами ЗСУ продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів.

На опублікованих кадрах показано штурм російських позицій. Сили оборони оточили окупантів і змусили їх здатися в полон. Судячи з кадрів, українські захисники застали російські війська просто у розташуванні. Там стояли намети, де мабуть і ночували солдати, а також видно запаси продовольства.

Нагадаємо, бійці 92-ї бригади взяли в полон першого росіянина, якого забрали на війну по мобілізації. Його мобілізували у Ростовській області.

За 27 вересня ЗСУ звільнили селище Піски-Радьківські на Харківщині. У населеному пункті мешкало приблизно 2 тисяч осіб. Також у районі Лиману українська армія звільнила село Рідкодуб. До Лиману залишилося приблизно 25 км.