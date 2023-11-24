Російські мобілізовані чи добровольці: кого більше гине на війні в Україні, — OSINT-аналітик

OSINT-аналітик помітив, що у російській армії зменшується кількість добровольців. Прогнозує нестачу солдатів і те, що Кремль буде змушений оголосити мобілізацію.

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На території України гинуть військові ЗС РФ, які належать переважно до категорії мобілізованих, а не контрактників. Своєю чергою ексув'язнені перебувають у меншості. Про те, хто воює у складі російської армії, та що її незабаром чекатиме, розповів болгарський OSINT-аналітик, який у соцмережі X пише під ніком Stanimir Dobrev.

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Stanimir Dobrev зібрав інформацію у спеціальних Telegram-каналах, в яких родичі шукають зниклих безвісти військових ЗС РФ — тобто тих хто, швишде за все, загинув. У дописах вказують певні деталі про зниклого — його вік, регіон походження, як він потрапив на війну — чи мобілізувався, чи пішов добровольцем (контрактником), чи є колишнім ув'язненим. На інфографіці, створеній дослідником, можна побачити, що найбільше серед тих, кого шукають — це жителі окупованих частин Донеччини та Луганщини. Але його цікавило інше питання — тенденції мобілізації у Росії.

Дані про військових ЗС РФ, які зникли безвісти (орієнтовно, загинули) в Україні Фото: X / Stanimir Dobrev

Аналітик зробив кілька спостережень.

По-перше, середній вік російського військового — 35 років. При цьому переважна більшість — старші 30 років. Найменше — молоді до 24 років. З цього болгарин зробив висновок, що молодь не бажає брати участь у війні з Україною. По-друге, Stanimir Dobrev помітив, що кількість мобілізованих і контрактників майже однакова. З цього зробив висновок, що Кремль, схоже, бреше, коли звітує про потік добровольців, які укладають контракти на війну. "Існує міф про постійне зростання контрактників, але дані цього не підтверджують. Цифри, про які говорить Медведєв, здаються вигаданими", — написав аналітик. По-третє, дослідник відзначив велику кількість призовників та малу кількість ексув'язнених. Крім того, ексзеків менше за контрактників. "В збройних силах РФ за останні 24 місяці призовників більше, ніж чоловіків з виправних колоній (я бачив лише 2 забраних із СІЗО), але засуджених навіть у цій віковій категорії вдвічі менше, ніж контрактників".

OSINT-аналітик підсумував: він прогнозує, що незабаром РФ матиме проблеми з кількістю людей, які ідуть воювати в Україну. "Все свідчить про те, що дані щодо чисельності російських збройних сил погіршуються, а не покращуються", — вказав дослідник.

Також Dobrev показав графіки, на яких видно, як змінюється кількість загиблих росіян. На графіках можна побачити, що ексзеки найбільше гинули у жовтні 2022 та у липні 2023. Між тим мобілізовані — у липні 2023 року. Крім того, зниклих (загиблих) мобілізованих у півтора раза більше, ніж добровольців-контрактників.

Дані про мобілізованих до лав ЗС РФ Фото: X / Stanimir Dobrev Дані про мобілізацію зеків до лав ЗС РФ Фото: X / Stanimir Dobrev

Мобілізація в РФ — деталі

Зазначимо, восени 2022 року у РФ оголосили часткову мобілізацію. Влітку 2023 року ГУР Міноборони повідомили, що тоді Кремль зумів залучити до ЗС РФ близько 400 тис. осіб. Між тим влітку 2022 року почали брати до війська росіян з колоній — тоді цим питанням займався нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У вересні 2023 року президент РФ Володимир Путін зазначив, що не планує оголошувати додаткову мобілізацію. Вказав, що начебто має стабільний потік добровольців. Водночас експерти пояснили, чому насправді Кремль відкладає мобілізацію: планує дотягнути до президентських виборів весною 2024 року.

Нагадуємо, снайпери з підрозділу "Привиди Бахмуту" розповіли про кількість ворогів, знешкоджених на лінії фронту. Тим часом експерт обґрунтував, які ознаки говорять про те, що російське командування планує відступ з півдня України.